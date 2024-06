Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen dürfte der Dax zur Wochenmitte kaum verändert in den Handel starten. Es mangelt an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags zuvor nur minimal im Plus geschlossen und an diesem Mittwoch wird in den Vereinigten Staaten wegen des Juneteenth-Feiertags nicht gehandelt.

Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax einen um 0,2 Prozent auf 18.170 Punkte höheren Auftakt für den Dax.

Seit Freitag hat der deutsche Leitindex inzwischen um 0,7 Prozent zugelegt, damit seine Korrektur erst einmal gestoppt und sich von der stützenden 100-Tage-Durchschnittslinie nach oben hin abgesetzt. Diese Linie gilt als ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend am deutschen Aktienmarkt.

Gewinnwarnung: SMA Solar bricht vorbörslich ein

Unter den Einzelwerten steht der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar im Blick. Er senkte wegen voller Lagerbestände seine Jahresziele für Umsatz und operativen Gewinn deutlich.

„Das ist auch für vorsichtige Analysten enttäuschend, die bereits vor einer hohen Unsicherheit in der zweiten Jahreshälfte gewarnt hatten", sagte ein Händler. Er erinnerte daran, dass SMA Solar noch 2023 seine Jahresziele dreimal angehoben hatte. „Jetzt ist die Aktie mit einem Minus von etwas mehr als 31 Prozent im bisherigen Jahresverlauf eine der am schlechtesten gelaufenen hierzulande."

Die Verluste werden sich an diesem Morgen vergrößern, denn auf der Handelsplattform Tradegate sackte das Papier im Vergleich zum Xetra-Schluss am Dienstag um 28 Prozent ab.

S&P 500 mit neuem Rekordhoch

Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Die Kursgewinne waren überschaubar. Die entfesselten Kurse der Halbleiterbranche kannten aber erneut kein Halten auf dem Weg nach oben. Die Nvidia-Aktie löste mit ihrer ungebrochenen Hausse sogar Apple und Microsoft als wertvollstes Unternehmen der USA ab.

Der S&P 500 erreichte im Tagesverlauf ein weiteres Rekordhoch bei 5.490 Punkten. Er hatte schon am Vortag einen Höchststand erreicht.

Aus den USA werden heute keine Impulse kommen. Denn am heutigen Mittwoch wird wegen des Juneteenth-Feiertags an den Aktien- und Anleihenmärkten nicht gehandelt.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio war der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende kaum verändert. Der Hang-Seng-Index stieg, während der CSI 300 leicht sank.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.475 -0,02 Prozent Hang Seng 18.392 +2,66 Prozent CSI 300 3.536 -0,25 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,60 -0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,392 -0,04 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,219 +0,04 Prozent

Devisen: Euro kaum verändert zum US-Dollar - Britische Inflation im Blick

Im Handelsverlauf könnte das britische Pfund mit Daten zur Preisentwicklung in Großbritannien in Bewegung geraten. Die Teuerung dürfte im Mai im Vorjahresvergleich auf 2,0 Prozent zurückgegangen sein. Im Monatsvergleich aber dürfte sie leicht gestiegen sein.

Am Donnerstag dann verkündet die Bank of England ihre geldpolitischen Entscheidungen. Solange es seitens der Inflationsentwicklung - und hier vor allem im Bereich der Dienstleistungspreise - und seitens der Lohnseite keine bösen Überraschungen gebe, erwartet Volkswirtin Katrin Löhken von der Fondsgesellschaft DWS erst auf der nächsten Sitzung im August einen ersten, wenn auch vorsichtigen Zinsschritt nach unten.

Währungspaar Punkte Veränderung EUR / USD 1,0736 -0,03 Prozent USD / JPY 157,82 -0,02 Prozent EUR / JPY 169,44 -0,06 Prozent

Ölpreise kaum verändert nach jüngsten Gewinnen

Zur Wochenmitte hielten sich die anhaltende Risikobereitschaft an den Märkten sowie die Anzeichen für einen weiteren Anstieg der Rohöllagerbestände als stützende beziehungsweise belastende Faktoren für die Ölpreise in etwa die Waage. So hatte das American Petroleum Institute am Dienstag einen Anstieg der landesweiten Ölvorräte gemeldet. Die Regierung indes veröffentlicht ihre offiziellen Daten wegen des heutigen "Juneteenth"-Feiertags erst am Donnerstag.

Sorte Preis Veränderung Brent 85,39 USD +0,06 USD WTI 80,77 USD +0,06 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 300 (215) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 76 (86) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT GEA GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 52 (45) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 110 (120) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 58 (61) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK STARTET KWS SAAT MIT 'BUY' - ZIEL 79 EUR

- BARCLAYS HEBT ACCOR AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 48 (33) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 313 (318) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT GRIFOLS AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 9 (8) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 15 EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UCB AUF 162 (152) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT HARGREAVES LANSDOWN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1140 (1035) PENCE

- JEFFERIES SENKT SEGRO PLC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 950 (1042) PENCE

- JPMORGAN HEBT UMICORE AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 16,50 (22,50) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 19,20 (18,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN NIMMT SCHIBSTED MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 364 NOK

- UBS HEBT GETLINK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 18,50 (17,70) EUR

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 19,80 (18,30) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Raiffeisen-Gruppe, Bilanz-Pk, Karlsruhe

10:00 DEU: SMS group, Bilanz-Pk, Mönchengladbach

10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung, Donaueschingen

13:00 FRA: Danone, Capital Markets Day

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Handelsbilanz 5/24

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/24

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 4/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/24

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 5/24

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/24

10:30 ITA: Leistungsbilanz 4/24

11:00 EUR: Bauproduktion 4/24

16:00 USA: NAHB-Index 6/24

Redaktion onvista/dpa-AFX