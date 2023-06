Do&Co will wieder eine Dividende ausschütten

Das Catering-Unternehmen Do&Co AG (ISIN: AT0000818802) will der Hauptversammlung am 20. Juli 2023 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro auszuzahlen. Im Vorjahr gingen die Aktionäre leer aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 126,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,79 Prozent.

Do&Co erzielte im Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 bis 31. März 2023) einen Umsatz von 1,42 Mrd. Euro. Dies stellt einen Zuwachs um 101,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar. Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt 85,71 Mio. Euro und liegt damit um 43,31 Mio. Euro über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge beträgt 6,0 Prozent (Vorjahr: 6,0 Prozent). Das Konzernergebnis verbesserte sich im Geschäftsjahr 2022/2023 von im Vorjahr 11,00 Mio. Euro auf 33,64 Mio. Euro.

Für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 sei trotz der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein weiterer deutlicher Umsatzanstieg sowie Ergebnisverbesserungen zu erwarten, wie Do&Co am Donnerstag weiter mitteilte.

Do&Co wurde 1981 gegründet. Der Konzern ist in den Bereichen Airline Catering, International Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotels tätig. Es werden knapp 12.270 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de