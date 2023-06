EQS-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft: Jahresergebnis 2022

EQS-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Value-Holdings Aktiengesellschaft: Jahresergebnis 2022



15.06.2023 / 10:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Augsburg, 15.06.2023. Die Value-Holdings AG hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 758 Tsd. EUR erzielt. Trotz der negativen Entwicklung der Aktienbörsen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 gemessen am Deutschen Aktienindex DAX 12,4 % an Wert verloren haben, ist es der Gesellschaft auch im 4. Quartal gelungen, weitere Kursgewinne zu realisierten. Dies ist insbesondere deshalb erfreulich, da die Kurse deutscher Small- und MidCap-Unternehmen gemessen am SDAX und am MDAX um 27,4 % bzw. 28,5 % nachgegeben haben. Small- und MidCaps bilden aber mit einem Anteil von fast 90 % den Schwerpunkt des Portfolios der Value-Holdings AG. Die höchsten Gewinnbeiträge zu den realisierten Kursgewinnen lieferten die Verkäufe von Freenet, BMW Vorzugsaktien, Takkt und Cenit. Erfreuliche Dividendenerträge konnten von unserer Beteiligung an der Value-Holdings International AG sowie durch die Ausschüttungen von BMW, Sto, Evonik und Hawesko vereinnahmt werden. Durch die gute Entwicklung der Gesellschaft im 4. Quartal 2022 hat sich auch der nach Beginn des Ukraine-Krieges gesunkene Nettoinventarwert wieder deutlich erholt. Er lag am 31.12.2022 bei 6,11 € pro Aktie. In den ersten drei Monaten des neuen Jahres hat sich diese erfreuliche Entwicklung fortgesetzt, der Nettoinventarwert ist per 31.03.2023 weiter auf 6,77 EUR pro Aktie gestiegen. Die Hauptversammlung der Value-Holdings AG wird am Freitag, den 28. Juli 2023 um 10:30 Uhr als Präsenzversammlung in Augsburg stattfinden. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,04 EUR pro Aktie vorschlagen. Der ausführliche Geschäftsbericht 2022 wird Ende Juni 2023 veröffentlicht. Kontakt: Value-Holdings AG Georg Geiger, Vorstand Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg Tel. 0821-575394 Die Value-Holdings AG ist eine HoIdinggesellschaft, die die Anteile an den Unternehmen der Value-Holdings Gruppe hält. Dazu zählen die Value-Holdings Capital Partners AG, die Value-Holdings International AG und die NABAG AG. Darüber hinaus investiert die Value-Holdings AG ihre finanziellen Mittel auf eigene Rechnung in börsennotierte Unternehmen.



Über die Tochtergesellschaft Value-Holdings Capital Partners AG, einem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Wertpapierinstitut, werden institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage nach der Value-Investing Strategie beraten.

15.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com