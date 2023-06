Mode von Boss kommt besser an als erwartet - Ziele angehoben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Beim Metzinger Modekonzern Hugo Boss zahlen sich die vor zwei Jahren initiierten Umbau- und Wachstumsmaßnahmen schneller aus als erwartet.

Daher schraubte Vorstandschef Daniel Grieder seine für 2025 ausgegebene Prognose nach oben. Die Markenerneuerung von Hugo und Boss komme bei den Kunden an und sorge für ein beschleunigtes Wachstum, sagte der Manager am Donnerstag anlässlich des Investorentages. "Wir werden deshalb unser mittelfristiges Umsatzziel von vier Milliarden Euro voraussichtlich bereits in diesem Jahr erreichen und damit zwei Jahre früher als geplant", so Grieder.

2025 erwarte er nun einen Umsatz von fünf Milliarden Euro statt eine Verdoppelung auf vier Milliarden. Stärkster Wachstumstreiber dürfte die Marke Boss sei, bei der Grieder bis 2025 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro erwartet statt 2,6 Milliarden. Bei der Marke Hugo peilt er eine Milliarde Euro statt 800 Millionen Euro an und mit der Frauenkollektion 500 Millionen statt 400 Millionen Euro. Gleichzeitig soll das operative Ergebnis im Konzern 600 Millionen Euro erreichen statt rund 480 Millionen. Für die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) sind die bislang prognostizierten zwölf Prozent zudem nun das Minimalziel.

An der Börse verflog die anfängliche Euphorie der Anleger jedoch. Zunächst legten die im Nebenwerteindex MDax notierten Boss-Aktien um rund ein Prozent auf 70,98 Euro zu und markierten damit ein Jahreshoch. Im weiteren Verlauf gaben sie ihre Gewinne jedoch wieder ab und lagen knapp zwei Prozent im Minus bei 68,72 Euro.

Hugo Boss konnte zuletzt mit seiner Mode bei den Kunden trotz Preissteigerungen punkten. Der Vorstand hatte daher Anfang Mai seine Ziele für 2023 angehoben, blieb aber mit den angepeilten Wachstumsraten nach den Worten von Finanzchef Yves Müller zurückhaltend. "Das politische und makroökonomische Umfeld gebietet weiterhin Zurückhaltung."

