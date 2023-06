NEMETSCHEK - Das kennt man so nicht von der Überflieger-Aktie

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 70,040 € (XETRA)

Am heutigen Tag fällt die Aktie des Spezialisten für Bau- und Architektursoftware über 3 %. Seit dem Wochenhoch ist das Minus damit auf über 6 % angewachsen. Damit zeigt sich eine Schwäche, die man von der Aktie in dieser Form schon lange nicht mehr gesehen hat.

Denn die vergangenen Monate waren nach einer volatilen Bodenbildung von einer dynamischen Kaufwelle geprägt, die sogar schon an das Kursziel bei 74,54 EUR geführt hatte.

NEMETSCHEK - Korrektur oder Trendwende?

Auch wenn der Abverkauf in der laufenden Woche überdeutlich ausfällt und sich mit dem heutigen Tag beschleunigt, haben die Bullen am letzten markanten Zwischentief bei 67,90 EUR schon die erste Chance, die Korrektur abzubremsen. An dieser Stelle könnte man also nach Umkehrsignalen Ausschau halten. Prozyklisch betrachtet wäre dann ein Anstieg über 73,40 EUR der erste bullische Weckruf. Über 74,54 EUR könnte die Rally dann an die letztgenannten Ziele bei 82,00 und 87,00 EUR ausgedehnt werden.

Sollte die Unterstützung bei 67,90 EUR allerdings nicht verteidigt werden, bestünde das Risiko, dass die Zwischenkorrektur eine Etage tiefer bis 61,80 EUR führt. Ein schmerzlicher Rückgang für alle Anleger - aber von einer Trendwende könnte man auch in diesem Fall noch nicht sprechen, denn auch von 61,80 EUR aus könnte der Aufwärtstrend wieder voll durchstarten. Erst darunter hätten die Bären einen Richtungswechsel erzwungen.

Nemetschek-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)