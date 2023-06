PHLX-Index: Weitere Hürde beseitigt

Die Furcht vor größeren Rücksetzern im Technologiesektor hat sich nicht bewahrheitet, wie der Blick auf den PHLX Semiconductor Index zeigt. Zuletzt gelang es sogar eine wichtige Hürde verlaufende aus März letzten Jahres zu überwinden, womit der Weg zurück zu den alten Höchstständen aus Anfang letzten Jahres frei geworden ist.

Seit nunmehr Oktober letzten Jahres läuft eine größere Aufwärtsbewegung, in einem ersten Schritt richtet diese an 2.848 Punkte heran, im zweiten an den Horizontalwiderstand von 3.165 Zählern aus Anfang 2021 heran. Aber auch dieser Stelle stellte keine größere Hürde dar und erlaubte es im gestrigen Handelstag auf 3.739 Punkte anzusteigen.

Damit deutet sich praktisch ein unmittelbarer Durchmarsch des PHLX-Index an die Verlaufshochs aus Anfang letzten Jahres bei 4.068 Punkten an. Erst dort wird sich die weitere Entwicklung zeigen müssen.

Zwar ist der Index vor temporären Rücksetzern nicht gefeit, diese dürften allerdings erst unterhalb von 3.565 Punkten zurück auf 3.165 Zähler abwärts reichen. Derzeit gibt es allerdings keine Anzeichen für ein derartiges Szenario.