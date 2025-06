Am deutschen Aktienmarkt haben sich am Pfingstmontag die Kursverluste ausgeweitet. Zum Xetra-Handelsschluss verlor der Dax 0,54 Prozent auf 24.174 Zähler. Damit entfernte sich der Leitindex wieder etwas von seiner Bestmarke. Am Donnerstag hatte er mit 24.479 Punkten einen Höchststand erreicht - und ein Jahresplus von fast 23 Prozent.

Für Vorsicht unter den Anlegern sorgten auch die neuen Handelsgespräche zwischen China und den USA, die an diesem Montag in London begonnen haben. Beide Länder wollen damit einer Lösung in ihrem erbitterten Zollstreit näherkommen. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem raschen Durchbruch. "Ich gehe davon aus, dass es ein kurzes Treffen mit einem kräftigen Händedruck wird", sagte Kevin Hassett dem Sender CNBC.

Nahezu unverändert schloss heute der MDax mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 30.879 Punkten. Experten waren davon ausgegangen, dass durch den heutigen Feiertag das Handelsvolumen an der Börse unterdurchschnittlich niedrig ausfallen würde.

Gewinnmitnahmen bei Rüstungsaktien

Bei den Papieren aus der Rüstungsbranche nahmen Anleger Kursgewinne mit. Rheinmetall zählten mit minus 0,7 Prozent zu den schwächeren Titeln im Dax. Im MDax waren Hensoldt das Schlusslicht mit minus 2,5 Prozent. In der dritten Reihe gab mit Renk ein weiterer Titel aus der Branche um 1,6 Prozent nach. Alle drei Aktien hatten jüngst Rekordhochs erreicht./bek/stw

(mit Material von dpa-AFX)