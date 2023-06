Coinbase Aktie im Aufwind – Blackrock plant Bitcoin-Spot-ETF

Die Talfahrt der Coinbase Aktie ist zunächst gestoppt. Im vorbörslichen Handel können am Freitag weitere Verluste zunächst abgewendet werden. Rückenwind erhält die Branche durch die wieder hochkochende Thematik rund um einen Bitcoin-ETF in den Vereinigten Staaten. Mit rund 55,69 Dollar je Aktie steht am Freitagvormittag ein Kursplus von 0,65 Prozent auf dem Papier. Allein in diesem Monat hat der Anteilsschein angesichts regulatorischer und geldpolitischer Unwägbarkeiten jedoch fast 13 Prozent seines Werts einbüßen müssen.

Zulassung eines Bitcoin-ETFs auf Spotbasis hätte womöglich große Effekte

Eine Lancierung eines Bitcoin-Spot-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden hätte Signalwirkung für den ganzen Globus. Dies wäre womöglich der Dosenöffner für die Mainstream-Akzeptanz. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock am Donnerstag einen Antrag für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) gestellt. Als Verwahrer soll Coinbase Custody fungieren. Ein sogenannter Spot-Bitcoin-ETF würde den zugrunde liegenden Marktpreis von Bitcoin nachbilden.