Deutsche Pfandbriefbank: Analyse am Freitag

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Pfandbriefbank steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Dividende:

Deutsche Pfandbriefbank schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 12,88 % und somit 7,68 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,21 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung positiv.

2. Technische Analyse:

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,99 EUR mit dem aktuellen Kurs (6,69 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -16,27 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (7,87 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,99 Prozent Abweichung). Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.

3. Sentiment und Buzz:

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Deutsche Pfandbriefbank weist eine Veränderung zum Positiven auf. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Deutsche Pfandbriefbank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.

4. Branchenvergleich Aktienkurs:

Deutsche Pfandbriefbank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche sind im Durchschnitt um 671,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -692,73 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Pfandbriefbank bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 467,17 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Pfandbriefbank lag 488,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

5. Fundamental:

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,66 und liegt mit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 46,76. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Deutsche Pfandbriefbank auf dieser Stufe eine positive Bewertung.

6. Relative Strength Index:

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Pfandbriefbank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 74,39 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Deutsche Pfandbriefbank momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Deutsche Pfandbriefbank ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 72,58). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine negative Bewertung. Deutsche Pfandbriefbank wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Deutsche Pfandbriefbank heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

Kurs: 6,69 EUR +0,1 Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.06.2023 00:00:00)

ISIN: DE0008019001

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: PBB:GR

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.