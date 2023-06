EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: BaFin senkt SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO Gruppe um 75 Basispunkte auf 4,25%

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO AG: BaFin senkt SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO Gruppe um 75 Basispunkte auf 4,25%



16.06.2023 / 11:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BaFin senkt SREP-Eigenmittelanforderung (P2R) für die flatexDEGIRO Gruppe um 75 Basispunkte auf 4,25% Mit heutigem Bescheid hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) flatexDEGIRO mitgeteilt, dass sie die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die flatexDEGIRO Gruppe basierend auf den einschlägigen Vorgaben der Berechnungsmethodik um 75 Basispunkte von 5,00 Prozent auf 4,25 Prozent reduziert. Die SREP-Eigenmittelanforderungen der flatexDEGIRO Bank AG liegen bei 2,25 Prozent. Grundlage dieser Ad-hoc-Mitteilung ist die Einschätzung, dass die erfolgte Reduzierung der SREP-Eigenmittelanforderungen für die flatexDEGIRO Gruppe im aktuellen Umfeld für den Kapitalmarkt von besonderer Bedeutung ist.





Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO AG

Omniturm - Große Gallusstraße 16-18

D-60312 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

