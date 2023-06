EQS-News: STRABAG SE: Alle Tagesordnungspunkte der 19. Ordentlichen Hauptversammlung genehmigt / Strategie 2030 vorgestellt

EQS-News: STRABAG SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

STRABAG SE: Alle Tagesordnungspunkte der 19. Ordentlichen Hauptversammlung genehmigt / Strategie 2030 vorgestellt



16.06.2023 / 13:30 CET/CEST

STRABAG SE: Alle Tagesordnungspunkte der 19. Ordentlichen Hauptversammlung genehmigt / Strategie 2030 vorgestellt Dividende von EUR 2,00 je Aktie, 43 % Ausschüttungsquote

Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des Anteils von Rasperia auf unter 25 % einstimmig beschlossen

Strategie 2030 „People. Planet. Progress.“ präsentiert

Der börsenotierte europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen STRABAG SE hat heute seine 19. Ordentliche Hauptversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung in Wien abgehalten. Die Hauptversammlung beschloss unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je (dividendenberechtigter) Stückaktie für das Geschäftsjahr 2022 und die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des Anteils von MKAO „Rasperia Trading Limited“ auf unter 25 %.



„Trotz der voranschreitenden Zinswende, konnten wir 2022 neue Rekordwerte berichten und unser strategisches Margenziel klar erreichen. 43 % unseres Konzernergebnisses schütten wir an unsere Aktionärinnen und Aktionäre aus – das entspricht einer attraktiven Dividendenrendite von 5,2 %. Wir begrüßen die breite Unterstützung zur Umsetzung der vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen und sind überzeugt, dass die Reduktion des Rasperia-Anteils wesentlich hilft, Schaden vom Unternehmen abzuhalten“, so Klemens Haselsteiner, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.



Der Vorstand der STRABAG SE hat der Hauptversammlung heute Kapitalmaßnahmen vorgeschlagen, um den Anteil von MKAO „Rasperia Trading Limited“ – ein Unternehmen, das vom sanktionierten russischen Staatsbürger Oleg Deripaska kontrolliert wird – auf unter 25 % zu verringern. Damit sollen relevante Nachteile und Risiken für die Gesellschaft reduziert werden. Die Beschlussgegenstände dieses Tagesordnungspunktes wurden einstimming angenommen.



Im Rahmen einer bedingten Ausschüttung aus den Rücklagen der STRABAG SE werden die Aktionär:innen zwischen einer Ausschüttung in bar oder in Form neuer Aktien wählen können, wobei es der Vorstand der STRABAG SE begrüßen würde, wenn sich die Aktionär:innen für die Aktienvariante entscheiden. Denn es ist jedenfalls nicht die Intention dieser Maßnahmen, den Streubesitz zu verringern.



Die Umsetzung der Kapitalmaßnahmen ist von mehreren Bedingungen abhängig und frühestens im ersten Quartal 2024 abgeschlossen. Über die technischen Abwicklungsdetails wird die Gesellschaft noch gesondert informieren.



Über diese Tagesordnungspunkte hinaus, stimmte die Hauptversammlung auch dem Vergütungsbericht 2022 zu und erteilte dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, zur Abschlussprüferin und zur Konzernabschlussprüferin gewählt.





Strategie 2030



Im vergangenen Jahr hat STRABAG mit „Work On Progress“ das Ziel der Klimaneutralität entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 ausgerufen. Basierend darauf wurde die neue Konzernstrategie „People. Planet. Progress.“ entwickelt und gibt bereits jetzt eine Antwort, wie diese Vision Realität werden soll.



Klemens Haselsteiner, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE zur neuen Strategie: „Wir werden profitabel wachsen und dabei einen echten Mehrwert für Mensch und Umwelt erzielen: Wir wollen Vorreiter im klimagerechten Bauen sein, die Energiewende aktiv mitgestalten und unsere Technologieführerschaft nachhaltig untermauern. Wir sind überzeugt, damit an die bisherigen Erfolge anknüpfen zu können und setzen uns das ambitionierte Ziel, bis 2030 eine EBIT-Marge von 6 % zu erwirtschaften.“



„People. Planet. Progress.“ sind die Leitplanken, die die Richtung weisen. Darauf aufbauend wurden sechs Kernthemen formuliert, die bis 2030 im Fokus stehen werden: Mitarbeiterfokus, global-lokale Präsenz, Kreislaufwirtschaft, Energiekompetenz, Technologieführerschaft und Wertschöpfungstiefe.



Die neue Strategie wurde der Öffentlichkeit erstmals im Rahmen der 19. Ordentlichen Hauptversammlung präsentiert. Weitere Informationen und ein Interview mit Klemens Haselsteiner zur neuen Strategie finden Sie unter https://work-on-progress.strabag.com/de/strategie-2030.





STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten – von der Konzeption über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das Facility Management bis hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der Zukunft des Bauens und investieren in unsere derzeit mehr als 250 Innovationsprojekte und 400 Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement unserer rd. 79.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine Leistung von etwa € 17 Mrd.



