VW Vz. - Licht am Ende des Tunnels?

In den letzten zwei Jahren hatte die VW-Aktie einen mehr als schweren Stand. Doch nun zeichnet sich ein echter Silberstreif ab. Aus charttechnischer Sicht tragen dazu vor allem die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 128,01 EUR) und der Sprung über das Aprilhoch bei 129,00 EUR bei. Letzteres sorgt für den Abschluss eines klassischen Doppelbodens – definiert durch die jüngsten beiden Tiefs bei 116,12/115,08 EUR (siehe Chart). Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die beschriebene Trendwende per Aufwärtsgap (127,22/127,74 EUR) vollzogen wurde. Die angeführte Kurslücke bestätigt also die untere Umkehr, zumal auch diverse Indikatoren entsprechende Signale senden. Hervorheben möchten wir das neue MACD-Kaufsignal, dem bereits eine fast 1-jährige positive Divergenz vorausgegangen war. Das rechnerische Kursziel aus dem o. g. Doppelboden lässt sich auf rund 143 EUR veranschlagen. Dieses Level markiert den Auftakt zu einem massiven Widerstandsbündel aus einem Fibonacci-Level (145,27 EUR) sowie einer Vielzahl von horizontalen Hürden bei 145/150 EUR. Als Stop-Loss bietet sich dagegen die angeführte Kurslücke an.

VW Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VW Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

