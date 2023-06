ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Flatexdegiro auf 'Outperform' - Ziel 13 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Flatexdegiro von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 13 Euro angehoben. Analyst Sinan Doganli lobte in einer am Montag vorliegenden Studie das attraktive Chance-Risiko-Profil. Zudem seien die Papiere des Onlinebrokers im Vergleich unterbewertet und es gebe kurzfristig einigen Auftrieb. So dürften beispielsweise die Probleme mit der BaFin spätestens bis zum Jahresende abgehakt sein./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 18:36 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 06:41 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------