Die meistgehandelten Produkte: Anleger zeigen zunehmend Optimismus

Am Freitag legte der DAX® ordentlich zu und konnte ein neues All-Time High setzen. Zur Marktöffnung musste der Leitindex einen Rücksetzer verkraften und notiert aktuell um die 16.240 Punkte. Die Börse im US-Raum bleibt heute aufgrund des Juneteenth-Feiertages geschlossen, was auf einen ruhigeren Start in die neue Woche hindeutet. Weiterhin ist der DAX® bei sämtlichen Optionscheinen das beliebteste Produkt. Nach wie vor sind sich die Anleger nicht einig, welche Trendrichtung der DAX® einschlagen wird. Dennoch werden vermehrt Long-Optionscheine erworben, nachdem die alten Hochs erneut überschritten wurden. Grundsätzlich scheint es, dass das Sentiment der Anleger immer positiver wird.