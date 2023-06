EQS-News: Medios AG konzentriert Blistergeschäft auf einen Standort und veräußert Kölsche Blister GmbH

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Verkauf

Medios AG konzentriert Blistergeschäft auf einen Standort und veräußert Kölsche Blister GmbH



19.06.2023 / 11:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung

Medios AG konzentriert Blistergeschäft auf einen Standort und veräußert Kölsche Blister GmbH Nutzung von Synergieeffekten durch Konzentration der Blisteraktivitäten auf einen Standort in Süddeutschland

Maßnahme erfolgt im Rahmen der angepassten Wachstumsstrategie Berlin, 19. Juni 2023 - Die Medios AG („Medios“), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, hat einen Vertrag zum Verkauf sämtlicher Anteile an der Kölsche Blister GmbH unterzeichnet. Nach der im Januar erfolgten Akquisition der Blisterzentrum Baden-Württemberg GmbH (bbw) wird die Medios AG ihr Blistergeschäft künftig vollumfänglich auf den Standort der bbw in Magstadt, Baden-Württemberg, konzentrieren. Medios verkauft die Kölsche Blister GmbH an einen strategischen Investor aus dem Apothekenumfeld. Der Verkauf hat keinen wesentlichen Effekt auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage von Medios. Der Umsatz der Kölsche Blister GmbH betrug im Geschäftsjahr 2022 rund 12,6 Mio. €. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: „Der Verkauf der Kölsche Blister GmbH war eine strategische Entscheidung. Im Rahmen unserer angepassten Strategie wollen wir unter anderem unser Kerngeschäft in Deutschland stärken. Die Kölsche Blister GmbH verbleibt im Partnernetzwerk der Medios und soll auch zukünftig im Rahmen von möglichen strategischen Kooperationen mit der Medios Gruppe zusammenarbeiten. Mittelfristig werden so Effizienzsteigerungen im Bereich der patientenindividuellen Verblisterung erzielt werden.“

Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2023 21. Juni: Ordentliche Hauptversammlung 2023 – Berlin 14. August: Halbjahresfinanzbericht (Q2 & H1 2023) 20. September: Berenberg and Goldman Sachs 12th German Corporate Conference – München 14. November: Quartalsmitteilung (Q3 und 9M 2023) 17. November: Warburg „Meet the Future“ – Berlin ------------------- Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag Kontakt Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

c.nickolaus@medios.ag

www.medios.ag Anna Höffken

Senior Consultant Investor & Public Relations

Kirchhoff Consult AG

Borselstraße 20 | 22765 Hamburg

T +49 40 609 186 34

anna.hoeffken@kirchhoff.de

www.kirchhoff.de

Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel.

19.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com