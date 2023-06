EQS-News: USU-Kunde Türk Telekom gewinnt IDC-Award für bestes Software-Lizenzmanagement-Projekt

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU-Kunde Türk Telekom gewinnt IDC-Award für bestes Software-Lizenzmanagement-Projekt



19.06.2023

Möglingen, 19. Juni 2023. Auf dem diesjährigen IDC Türkiye CIO Summit in Sapanca bei Istanbul hat Türk Telekom den IDC Award in der Kategorie IT Cost Efficiency gewonnen. Ausgezeichnet wurde das konzernweite Software Asset Management (SAM) -Projekt des führenden türkischen Telekommunikationsanbieters. Mit den begehrten Auszeichnungen würdigt die International Data Corporation (IDC) herausragende Leistungen und Innovationen von führenden Technologiemanagern. Dank hochwertiger Daten und automatisierter Prozesse konnte Türk Telekom auf Basis von USU Software Asset Management innerhalb von drei Jahren mehr als das Zwölffache der Kosten für das gesamte SAM-Projekt einsparen. Das Projekt war für über 20.000 Clients und rund 12.000 Server ausgelegt. Die USU Software Asset Management-Lösung wurde zur Inventarisierung und Katalogisierung der 1.600 Lizenzdatensätze von über 140 Anbietern eingesetzt. Umgesetzt wurde das Projekt von USUs türkischem Partner MOS Academy, einem der führenden SAM-Dienstleister. Dadurch konnte Türk Telekom nicht nur eine vollständige Compliance erreichen, sondern auch die Lizenzkosten auf ein absolutes Minimum reduzieren. Eine detaillierte Fallstudie ist kostenlos erhältlich. "Wir sind mehr als glücklich, dass Alaattin Çetin, Abdullah Tutgaç und ihr Team diese Anerkennung erhalten haben. Seit mehr als fünf Jahren arbeiten wir mit unserem Kunden zusammen, um das Software Asset Management Office zu einem zentralen Geschäftsbereich und Stakeholder zu machen, der die strategischen Softwareentscheidungen der Türk Telekom beeinflusst. Sowohl unser wertvoller Referenzkunde Türk Telekom als auch wir als MOS Academy sind sehr glücklich über die Projektergebnisse und die internationale Anerkennung, die das Projekt erhalten hat", teilt Kerim Yüksel von der MOS Academy mit. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. Über USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

