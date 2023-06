Gold - H2/2023: Die Stunde des Goldes?

Die Hälfte des Investmentjahrgangs 2023 liegt fast schon wieder hinter uns. Damit ist nicht nur Zeit für eine erste Bilanz, sondern auch für eine große charttechnische Bestandsaufnahme. Als Ausgangspunkt für den Blick in die „große Glaskugel“ wählen wir den Point & Figure-Chart des Goldpreises. Zur Erinnerung: Diese Chartdarstellungsform bildet steigende Notierungen in „x-Säulen“ ab, während „o-Spalten“ für fallende Kurse stehen. Ein Wechsel der Spalten erfolgt erst bei einer Mindestbewegung in entgegen gesetzter Richtung. Dadurch werden kleinere Kursschwankungen herausgefiltert und die großen Trends treten häufig klarer zu Tage. Letzteres trifft derzeit auch beim Goldpreis zu, denn die wichtigsten Signalgeber finden auch im P&F-Chart ihren Niederschlag. Insgesamt drei Mal seit 2020 hat das Edelmetall bei rund 2.070 USD wichtige Hochpunkte ausgeprägt, während die Marke von knapp 1.950 USD eine wichtige kurzfristige Unterstützung darstellt. Damit hätten wir gleich zu Beginn unserer ausführlichen Analyse mit Hilfe dieser zumindest in Europa etwas in Vergessenheit geratenen Chartdarstellungsform eine wichtige kurzfristige und eine strategische Leitplanke herausgearbeitet.

Gold (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

