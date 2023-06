IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma wird an der HTID5 als vollständig gesponserter Gastredner teilnehmen

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma wird an der HTID5 als vollständig gesponserter Gastredner teilnehmen

London (UK) und Rehovot (Israel), 16. Juni 2023 / IRW-Press / - Vidac Pharma Holdings Plc. (SYM: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ).

www.vidacpharma.com

Als einer von drei Preisträgern des Innovationspreises, den das Unternehmen während der Pariser HealthTech Innovation Days, HTID-4, im Oktober 2022 erhalten hat, wird Vidac Pharma als vollständig gesponserter Gast an der HTID-5 teilnehmen, einer Konferenz mit mehr als 800 Teilnehmern aus der HealthTech-Branche, die am 24. und 25. Oktober in Paris stattfindet. Die HTID versteht sich als wichtigstes europäisches Treffen innovativer Unternehmen, Investoren und wichtiger Redner; die Aufnahme in das Programm ist sehr begehrenswert für Pharma- und Biotech-Unternehmen und hart umkämpft.

Wir fühlen uns geehrt, dass wir erneut für die Teilnahme an einer der wirkungsvollsten Zusammenkünfte für Unternehmen wie das unsere ausgewählt wurden. Die HTID ist eine großartige Veranstaltung, die eine Kombination aus Einzelgesprächen mit Investoren und Schlüsselvorträgen von den besten Spezialisten auf dem Gebiet bietet, so Max Herzberg, Chairman und CEO von Vidac Pharma. Wir erwarten, dass wir einige der wichtigsten Fortschritte, die unser Unternehmen durch die revolutionäre Wirkungsweise unserer Krebsmedikamentenkandidaten erzielt hat, präsentieren können.

Rehovot (Israel) und London (UK)

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

Haftungsausschluss

Die folgenden Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

Vereinigtes Königreich

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

+972 (0)779300647

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71012

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71012&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00BM9XQ619

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.