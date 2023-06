Scout24 übernimmt Immobilienbewerter Sprengnetter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Immobilienportal-Betreiber Scout24 übernimmt für 75 Millionen Euro die Mehrheit an der auf Immobilien-Bewertungen spezialisierten Softwarefirma Sprengnetter.

Die Produkte des Unternehmens aus Bad Neuenahr-Ahrweiler sollten in das Angebot von ImmoScout24 integriert werden, teilte Scout24 am Montag mit. Die 1978 gegründete Sprengnetter beschäftigt 250 Mitarbeiter und bietet Daten und Bewertungen für Banken und Immobilienexperten an. "Wir haben den gleichen Anspruch, den Bewertungsprozess für Immobilien zu vereinfachen", erklärte Scout24-Chef Tobias Hartmann. Im ersten Halbjahr hat Sprengnetter nach Angaben von Scout24 rund 14 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, bei einer operativen Rendite (Ebitda-Marge) von 20 Prozent. Die Firma soll von Juli an in die Scout24-Bilanz einfließen.

Eigentümer und Firmenchef Jan Sprengnetter erhält einen Großteil des Kaufpreises in Scout24-Aktien im Wert von derzeit 53 Millionen Euro. Er behält 25 Prozent der Anteile und soll das Unternehmen weiter führen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)