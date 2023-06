TSMC-Aktie: Die sichere Wette auf eine steigende Chipnachfrage?

Ohne die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, besser bekannt als TSMC (WKN: 909800), geht in der Chipbranche nicht viel. Ein großer Teil der Chips wird bei diesem einen Konzern aus Taiwan gefertigt. Ein großer Teil der Chipunternehmen lässt seine Produkte bei TSMC herstellen.

Eigentlich verfolgt unter den großen Chipkonzernen nur Intel (WKN: 855681) ein anderes Geschäftsmodell, das auf einer starken vertikalen Integration basiert. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten fertigt Intel seine Chips also größtenteils selbst.

TSMC dagegen entwickelt keine Chips und verkauft diese auch nicht an Endverbraucher. Stattdessen ist man ein reiner Dienstleister und stellt im Prinzip nur Fertigungskapazitäten und Know-how zur Verfügung. Und damit ist der Konzern extrem erfolgreich. Der Marktanteil von TSMC im sogenannten Foundry-Geschäft wird bei etwa 60 % gesehen. Weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz folgt Samsung (WKN: 888322) mit einem Anteil von etwa 13 %. TSMC ist also ein Gigant in der Branche.

Aber ist die Aktie deshalb auch eine gute Investition?

TSMC ist günstig bewertet

Werfen wir dazu einen Blick auf die Zahlen des letzten Geschäftsjahres. Der Umsatz lag bei mehr als 73 Mrd. US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz um mehr als 40 % in die Höhe geschossen. Noch besser hat sich der Nettogewinn entwickelt. Im letzten Jahr hat sich das Ergebnis auf mehr als 32 Mrd. US-Dollar fast verdoppelt. Je Aktie lag das Nettoergebnis bei 6,23 US-Dollar.

Entscheidend ist aber die Bewertung. Aktuell zahlt man für eine TSMC-Aktie 105 US-Dollar (Stand: 16.06.2023). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt also nur bei weniger als 17. Für die Branche ist das ein extrem niedriger Wert. Durch die in den letzten Monaten stark gestiegenen Kurse muss man für einige Aktien inzwischen mehr als das 100-Fache des letzten Jahresgewinns zahlen.

Aber so ganz unbegründet ist der Bewertungsabschlag natürlich auch nicht. Denn das Geschäftsmodell von TSMC ist extrem kapitalintensiv. Allein im letzten Geschäftsjahr hat der Konzern mehr als 35 Mrd. US-Dollar in den Bau neuer Fabriken und die Instandhaltung der bestehenden Fabriken investiert. In diesem Jahr dürften die Investitionen in einer ähnlichen Größenordnung liegen.

Der Branche stehen weitere starke Jahre bevor

Solange der Konzern aus den Investitionen eine ordentliche Rendite generieren kann, ist das aber auch kein Problem. Und genau das ist bei TSMC der Fall. Die gigantischen Investitionen in moderne Fabriken und weitere Fertigungskapazitäten dürften sich in den kommenden Jahren weiter auszahlen. Zwar wollen die Konkurrenten Intel und Samsung sicherlich einen guten Teil vom Kuchen abbekommen.

Insbesondere Intel setzt große Hoffnungen in das noch junge Foundry-Geschäft des Konzerns. Angesichts des traditionell starken Wachstums der Branche dürfte das aber auch kein Problem sein. Selbst wenn TSMC Marktanteile einbüßen sollte, dürfte der Konzern mit hoher Wahrscheinlichkeit noch weiter wachsen.

Für langfristig orientierte Anleger ist die TSMC-Aktie daher zweifellos einen Blick wert.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von TSMC.

