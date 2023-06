AKTIE IM FOKUS: Jahreshoch aus dem April rückt für MTU immer näher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gegen den schwachen Trend am Gesamtmarkt bleiben die Aktien von MTU auch am Dienstag gefragt. Das Jahreshoch von Ende April bei gut 245 Euro rückte am Nachmittag näher. Die Titel lagen mit großem Abstand an der Dax-Spitze und gewannen 2,2 Prozent auf 241,30 Euro, womit sich allein im Juni das Kursplus bereits auf fast zwölf Prozent beläuft. Von der am Vortag übersprungenen 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend setzen sich die Aktien nun weiter nach oben ab.

Am Montag hatte der Triebwerkshersteller die Anleger mit einem angehobenen Gewinnziel für das laufende Jahr überzeugt, worauf die Papiere mehr als vier Prozent höher geschlossen hatten. Die Erholung des globalen Flugverkehrs treibe die Nachfrage nach Ersatzteilen sowie nach Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen (MRO) an und führe zu einer besseren Ergebnisentwicklung als ursprünglich erwartet, schrieb Analyst Holger Schmidt von der DZ Bank.

MTU selbst begründete die verbesserten Gewinnaussichten für 2023 nun mit stabileren Lieferketten. Nach den Zahlen des ersten Quartals sei dies so noch nicht absehbar gewesen, sagte MTU-Chef Lars Wagner am Dienstag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris. Nach knapp einem halben Jahr sei er sich aber sicher, dass MTU in diesem Jahr alles so liefern könne wie geplant.

Auf der Messe unterzeichnete MTU und der französische Konzern Safran an diesem Vormittag einen Vorvertrag zur Entwicklung eines Antriebs für den nächsten europäischen Militärhubschrauber./ajx/ck/stk