ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 141 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 146 auf 141 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Zahlen des Konsumgüterkonzerns für das zweite Quartal dürften ein höheres organisches Umsatzwachstum belegen als bisher von ihm erwartet, schrieb Analyst Iain Simpson in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für das Jahr rechnet er nun mit 12,1 Prozent, was deutlich über der konservativen Unternehmensplanung liege. Diese dürfte bei der Zahlenvorlage am 3. August nach oben korrigiert werden. Das gesenkte Kursziel begründete Simpson mit der gesunkenen Branchenbewertung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 04:10 / GMT