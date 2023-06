EQS-News: adesso SE: Mark Lohweber (54) verstärkt ab Juli 2023 den Vorstand der adesso SE

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Personalie

Mark Lohweber (54) verstärkt ab Juli 2023 den Vorstand der adesso SE Dortmund, 20. Juni 2023 – Der Aufsichtsrat der adesso SE hat Mark Lohweber (54) zum 01.07.2023 als zusätzliches Mitglied in den Vorstand des IT-Unternehmens berufen. Hier wird Lohweber die Verantwortung für die Kernbranchen Insurance und Banking vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer (65) übernehmen, der nach Erfüllung seines für die Jahre 2022 bis Ende 2023 verlängerten Vorstandsvertrags aus dem adesso-Vorstand ausscheiden wird. Mark Lohweber war bereits in den Jahren 2007 bis 2021 bei adesso tätig und hier in unterschiedlichen Führungsrollen für das starke Wachstum des IT-Dienstleisters mitverantwortlich. Seine besondere Expertise liegt im Bereich Financial Services, Digitalisierung und Vertrieb. Er kennt die Herausforderungen wachstumsorientierter Unternehmen ebenso wie die Aufgabenstellungen der ihm überantworteten Branchen Banken und Versicherungen. In den vergangenen beiden Jahren war Mark Lohweber als Vorstandsvorsitzender der CoCoNet AG, einem führenden europäischen FinTech-Unternehmen, für die strategische Neuausrichtung verantwortlich. Im Rahmen seiner neuen Funktion als Mitglied des Vorstands der adesso SE wird Lohweber auch die Verantwortung für wichtige Produktgesellschaften der adesso Group, darunter die adesso-Produkttochter adesso insurance solutions GmbH und die adesso banking solutions GmbH, als auch für das Corporate Account Management der adesso SE übernehmen. Prof. Dr. Volker Gruhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Hauptanteilseigner der adesso SE, freut sich außerordentlich, die Führung und Weiterentwicklung der beiden wichtigen adesso-Branchen auch zukünftig in allerbesten Händen zu wissen: „Ich bin überzeugt, dass uns Mark Lohweber beim Ausbau der Branchenportfolios und bei der Stärkung der adesso-Kultur in Zeiten dynamischen Wachstums weiterbringen wird. Er kennt das Management-Team, das Unternehmen und die Aufgaben, so dass er auf Basis seiner Fachkenntnis, seiner internationalen Erfahrung und guten Vernetzung in wichtigen Feldern die weitere Zukunft von adesso vorantreiben kann.“ Dazu Mark Lohweber: „adesso ist in den Bereichen Banking und Insurance sehr gut aufgestellt und hat insbesondere im Versicherungsbereich auch bereits ein etabliertes Produktportfolio mit hoher Nachfrage. Wir wollen auf dieser Basis und mit dem starken adesso-Team weiterhin wachsen, indem wir unsere Kunden bei den Herausforderungen der Digitalen Transformation aktiv begleiten. Darauf freue ich mich sehr!“ Vor seiner Manager-Tätigkeit bei adesso und CoCoNet begann der gelernte Bankkaufmann und studierte Jurist Mark Lohweber seine Karriere bei der Deutschen Bank und baute danach ein eigenes Unternehmen auf. Er gilt als ausgewiesener Kenner der Branche und herausragender Experte für den Vertrieb von IT-Dienstleistungen und den Aufbau neuer Serviceangebote im Rahmen der Digitalen Transformation. adesso Group Die adesso Group ist mit über 8.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2022 von 900,3 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

