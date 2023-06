Insider - Siemens baut an Intel-Chipfabrik in Magdeburg mit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Siemens winken einem Insider zufolge Aufträge beim Bau und der Ausrüstung der geplanten milliardenschweren Chipfabrik von Intel in Magdeburg.

Der Münchner Technologiekonzern könne dort sein gesamtes Automatisierungs- und Gebäudetechnik-Portfolio einbringen, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Der US-Chipriese hatte Siemens-Chef Roland Busch am Montag in seiner Mitteilung zu der 30-Milliarden-Euro-Investition mit den Worten zitiert: "Siemens ist stolz darauf, zusammen mit Intel daran zu arbeiten, das Halbleiter-Ökosystem in Europa zu beschleunigen." Siemens sei ein wichtiger Technologiepartner für die Chipbranche, wenn es darum gehe, widerstandsfähigere Lieferketten zu bauen. Darüber hinaus wollte sich das Münchner Unternehmen nicht äußern.

