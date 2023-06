Original-Research: OTRS AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: OTRS AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu OTRS AG Unternehmen: OTRS AG ISIN: DE000A0S9R37 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.06.2023 Kursziel: 13,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann OTRS bestätigt vorläufige Zahlen - Internationale Töchter erzielen Rekordgewinn Die OTRS AG, die 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feiert, hat jüngst ihren GB für das Jahr 2022 vorgelegt und die vorl. Zahlen bestätigt (Umsatz: 11,8 Mio. Euro; JÜ: 0,34 Mio. Euro). Internationale Töchter mit Rekordgewinn: Während die wesentlichen KPIs durch die im April veröffentlichten vorläufigen Zahlen bereits bekannt waren (vgl. Comment vom 26. April), werten wir insbesondere den Rekordgewinn der fünf noch nicht im GB konsolidierten internationalen Vertriebsgesellschaften i.H.v. 0,46 Mio. Euro (+5,3% yoy) äußerst positiv, die somit mehr als die Hälfte des Konzerngewinns erwirtschafteten. Darüber hinaus haben sich auch die erhaltenen Kundenanzahlungen erfreulich entwickelt, die ebenfalls auf einem Rekordniveau lagen (4,8 Mio. Euro; +12,0% yoy) und im laufenden Jahr verumsatzt werden. Umstellung auf agile Softwareentwicklung und Änderungen im Vertrieb: Auf operativer Ebene hat OTRS einerseits auf die seit 2022 beobachtbare Verlängerung der Sales-Zyklen durch ein verbessertes Targeting und die Einführung eines Partnerprogramms reagiert. Andererseits verfolgt das Unternehmen produktseitig eine agile Entwicklungsstrategie und wird seine Software künftig mit "rolling releases" in kürzeren Abständen erweitern. Investitionsphase abgeschlossen: Nach Unternehmensangaben ist der Personalaufbau in den letzten Monaten erfolgreich abgeschlossen worden. Mit rund 85 Mitarbeitern sieht sich OTRS auf Kurs, das avisierte mittelfristige Umsatzwachstum und die geplanten produktseitigen Entwicklungen zu stemmen, sodass mit der steigenden Erlösbasis die kurzfristige Rückkehr zur nachhaltigen Profitabilität u.E. möglich erscheint. Auf AG-Ebene rechnen wir in 2025 mit einem positiven JÜ, wobei dieser auf Konzernebene angesichts der hohen Ergebnisbeiträge der Tochtergesellschaften bereits 2024 erreicht werden könnte. Erwartungen leicht reduziert: OTRS hat im Zuge der Publikation des Geschäftsberichtes die bestehende Prognose für das laufende Jahr bestätigt und avisiert weiterhin eine Steigerung der Umsatzerlöse um 4 bis 7% auf 12,3 bis 12,7 Mio. Euro bei einem ausgeglichenen bzw. leicht negativen EBITDA. Da wir jedoch weiterhin von verlängerten Sales-Zyklen und einer Investitionszurückhaltung vieler UN ausgehen, reduzieren wir unsere Prognosen leicht. Da OTRS in 2022 letztmalig eigenentwickelte Software aktiviert hat, jedoch zukünftig noch Abschreibungen auf die historischen Aktivierungen anfallen, wird das Ergebnis kurz- bis mittelfristig negativ verzerrt werden (in der FY-Guidance berücksichtigt). Da sich jedoch auf Cashflow-Ebene weitgehend keine Änderungen ergeben und sich die bereits starke Bilanzqualität nochmals verbessern wird, werten wir den Schritt des Unternehmens positiv. Fazit: OTRS' Ergebnis ist derzeit von höheren Personalkosten belastet. Da wir in den nächsten Jahren eine Beschleunigung des Umsatzwachstums bei deutlich unterproportional wachsenden Kosten prognostizieren, dürfte das Unternehmen jedoch mittelfristig auf sein altes Profitabilitätsniveau zurückfinden. Zudem sollte mit der planmäßigen Veröffentlichung des Konzernabschlusses zur diesjährigen HV am 20. Juli die hohe wirtschaftliche Relevanz der Töchter künftig auch am Kapitalmarkt weiter an Visibilität gewinnen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 13,00 Euro. 