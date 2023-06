TUI – Sommersaison könnte die Wende bringen

Am kommenden Donnerstag starten im bevölkerungsreichsten Bundesland, Nordrhein Westfalen die Sommerferien. In den darauffolgenden Wochen fällt schrittweise in den weiteren Bundesländern und übrigen Europa der Startschuss für den wohlverdienten Sommerurlaub. Man blicke auf eine starke Sommersaison „und in den letzten Wochen erstmals auch wieder mit Gästezahlen über dem Jahr 2019“, sagte TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert vergangene Woche. „Und doch ist das Interesse, in den kommenden Wochen zu reisen, so groß, dass wir in einigen Zielgebieten nochmal Kontingente nachbestellt haben“, sagte Baumert. Dennoch hatten Investoren zuletzt einiges zu verkraften. So meldete TUI für das zurückliegende Quartal zwar ein Umsatzplus von rund 48 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro. Allerdings fiel der Verlust mit 1,26 Euro pro Aktie höher aus als erwartet. Zudem sammelte der Touristikkonzern 1,8 Milliarden Euro über eine Kapitalerhöhung ein, um die Staatshilfen komplett zurückgezahlt und einige Bankkredite zu tilgen. Dies drückte kräftig auf den Aktienkurs. Im jüngsten Kursanstieg steckt eine gewisse Hoffnung auf eine ertragsstarke Sommersaison. Das Management rechnet für das gesamte Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis. Damit könnte der Touristikkonzern nach drei verlustreichen Geschäftsjahren die Wende schaffen. Bis zur Bekanntgabe harter Fakten dauert es noch bis Mitte August.

Chart: TUI Widerstandsmarken: 7,00/7,60/8,50 EUR Unterstützungsmarken: 5,90/6,35/6,45/6,60 EUR Die Aktie von TUI bildet einen langfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen der jüngsten Kapitalerhöhung hat sich die Abwärtsbewegung im März/April diesen Jahres zeitweise sogar beschleunigt. Im Mai hat sich das Papier allerdings zwischen EUR 5,60 und EUR 6,45 stabilisiert. In der vergangenen Woche gelang der Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei EUR 6,45 und ein Sprung auf das Aprilhoch von EUR 7,00. Die Konsolidierung der zurückliegenden beiden Handelstage brachte die Aktie zurück in den Anfang Mai gebildeten Aufwärtstrendkanal. Ein erneuter Test der Unterstützungsmarken bei EUR 6,60 oder EUR 6,45 könnten Bullen zum Einstieg nutzen. Neue nachhaltigere Kaufimpulse dürften jedoch frühestens bei einem Ausbruch über die Marke von EUR 7,00 erfolgen. TUI in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 27.10.2022 – 20.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de TUI in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.06.2017 – 20.06.2023 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Schlechte Nachrichten oder schwache Geschäftszahlen können die Aktie unter Druck setzen. Strukturierte Produkte wie Bonus Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen mindestens 20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 6,75. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Evotec-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap Zertifikat auf die Aktie von TUI für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag TUI HC67SF 6,98 5,20 9,00 15.03.2024 TUI HC67SK 5,70 5,00 7,00 21.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.06.2023; 11:30 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf TUI für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag TUI HC65YN 13,02 4,602495 5,177807 3 Open End TUI HC65YQ 13,60 5,522842 6,213197 5 Open End TUI HC65YT 11,70 6,213103 6,696482 10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.06.2023; 11:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf TUI für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag TUI HC65YU 6,11 9,20272 8,62755 -3 Open End TUI HC65YW 3,80 8,282372 7,59245 -5 Open End TUI HZ7DES 14,13 7,592112 7,109254 -10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.06.2023; 11:30 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der TUI finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag TUI – Sommersaison könnte die Wende bringen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).