Xiaomi setzt Wachstum fort und verdient mehr

Peking (Reuters) - Der chinesische Elektronik-Anbieter Xiaomi ist zum Jahresstart weiter gewachsen und hat dabei mehr Gewinn eingefahren.

Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 47,4 Prozent auf 111,3 Milliarden Yuan (13,61 Milliarden Dollar), der bereinigte Nettogewinn schnellte gar um 64,5 Prozent auf 10,7 Milliarden Yuan, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit übertraf Xiaomi für beide Kennzahlen die Erwartungen der Analysten.

Zugleich kurbelt der bislang für seine Smartphones bekannte Konzern die Produktion von E-Autos weiter an. Die boomende Sparte erzielte in den drei Monaten bis zum 31. März mit 75.869 ausgelieferten SU7-Limousinen einen Umsatz von 18,1 Milliarden Yuan. Das Premierenfahrzeug hat das Model 3 des US-Rivalen Tesla in China bereits als meistverkauftes Elektroauto abgelöst. Unlängst hat Xiaomi den YU7 vorgestellt, mit dem es dem Model Y von Tesla Konkurrenz machen will. Noch schreibt die Sparte rote Zahlen: Im ersten Quartal verbuchte Xiaomi beim Geschäft mit E-Autos einen Verlust von 0,5 Milliarden Yuan.

