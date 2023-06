ADIDAS - Hochstufung löst Kurssprung aus

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 175,500 € (XETRA)

Die adidas-Aktie zieht im frühen Handel nach einer Kaufempfehlung durch die UBS deutlich an. Die UBS stuft die Aktie von Neutral auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel von 148,40 EUR auf 216 EUR. Die Aktie reagiert im frühen Handel (ca. 10 Uhr) mit einem Plus von 3,19 % und ist damit der größte Gewinner im DAX.

Die Aktie des Sportartikelherstellers fiel am 04. November 2022 auf die Unterstützung bei 93,22 EUR zurück und drehte stark nach oben. Seit einem Zwischenhoch bei 161,38 EUR vom 03. Februar 2023 befindet sich die Aktie in einem eher flachen Aufwärtstrendkanal. Am 15. Juni scheiterte sie an der oberen Begrenzung des Kanals und setzte bis gestern auf 168,94 EUR zurück. Der heutige Anstieg führt den Wert schon fast wieder an das Rallyhoch bei 178,82 EUR und damit an die Oberkante des Trendkanals.

Kaufwelle wird beschleunigt, wenn …

Gelingt der adidas-Aktie ein Ausbruch über 178,82 EUR, dann könnte die Rally deutlich an Dynamik gewinnen. Ein schneller Anstieg gen 206,13 EUR wäre dann möglich. Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief abfallen, müsste mit Abgaben gen EMA 200 bei aktuell 155,75 EUR oder sogar an den flachen Aufwärtstrend der letzten Monate bei aktuell 147,40 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Rally in der adidas-Aktie steht kurz vor einer Beschleunigung. Aber noch fehlt das entscheidende Signal dafür.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)