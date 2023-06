AKTIE IM FOKUS: Positiver Trend bei Adidas setzt sich nach Kaufempfehlung fort

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine frische Kaufempfehlung der UBS beflügelt am Mittwoch Adidas . Die Titel des Sportartikelherstellers gewannen im frühen Handel an der Dax -Spitze 4,2 Prozent und nahmen Kurs auf ihr in der vergangenen Woche erreichtes Zwischenhoch bei 178,82 Euro. Darüber wäre es der höchste Kurs seit Juli 2022.

Analystin Zuzanna Pusz von der Schweizer Großbank sieht mit ihrem neuen Kursziel von 216 Euro noch viel Luft nach oben für die Adidas-Aktien. Die ersten Anzeichen für mehr Markendynamik seien da, schrieb sie in ihrer Studie. Die neue Strategie dürfte ab 2024 zusätzlich Schub geben. Zudem schwinde der hohe Margendruck in der Branche.

Seit dem im Herbst des vergangenen Jahres vollzogenen Wechsel an der Konzernspitze von Adidas mit dem ehemaligen Puma-Chef Björn Gulden als neuem Vorstandsvorsitzenden geht es für die Titel kontinuierlich nach oben. Der Kurszuwachs in dieser Zeit beläuft sich aktuell auf rund 88 Prozent./ajx/tih