Boeing: Supportzone erreicht!

Die weltweit größte Luftfahrtmesse auf dem Militärflughafen Le Bourget bei Paris findet in diesem Jahr erstmals seit der Pause durch die Corona-Pandemie 2021 wieder statt. Die Nachfrage nach neuen Flugzeugen ist mit der Erholung des Luftverkehrs von der Pandemie-Krise hoch. Doch die Flugzeugbauer kämpfen mit massiven Lieferschwierigkeiten, vor allem wegen Teile- und Personalmangels und Kostenanstieg bei ihren Zulieferern. Die Niederlage aus Sicht von Boeing stellt die rekordverdächtige Bestellung der indischen Airline IndiGo im Umfang von 500 Exemplaren des Musters Airbus A-320 dar. In der Zivilluftfahrt scheint Airbus Boeing überflügelt zu haben. Das militärische Standbein ist bei Boeing jedoch deutlicher ausgeprägt. Hier spielen Drohnensysteme für verschiedenste Anwendungen eine wachsende Rolle.

Zum Chart

Die ungleiche Auftragsvergabe in Le Bourget zugunsten Airbus spiegelte sich gestern auch im Kursverlauf wider. Das Papier von Boeing verlor intraday gute 3 Prozent, wohingegen Airbus ein Plus von rund 0,41 Prozent gegen den Markttrend verzeichnen konnte. Damit ist der Aktienkurs von Boeing wieder in die Widerstandszone zwischen 195,85 und 215,32 US-Dollar eingetaucht. Ohne einen exogenen Schock sollte der Kurs diese Zone nicht nachhaltig unterschreiten. Im übergeordneten Bild ist der Aktienkurs von Boeing noch über 100 Prozent vom All Time High bei 444,50 US-Dollar vom 4. März 2019 entfernt. Die beiden durch einen Konstruktionsfehler abgestürzten Boeings 737 Max im Oktober 2018 und März 2019 lasteten weniger auf dem Aktienkurs als der Beginn der Corona-Pandemie. Hier wurden in den ersten Tagen der Pandemie knappe 75 Prozent an Marktkapitalisierung vernichtet. Airbus erging es nicht viel anders, dennoch sorgten Qualitätsprobleme in Boeings Produktionsablauf für eine weitaus schlechtere Kursentwicklung. Kann Boeing an die Zeit vor der Pandemie anschließen, hat der Kurs auch ein höheres Potenzial, sich zu erholen.