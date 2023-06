EQS-Adhoc: Leoni AG: Restrukturierungsgericht Nürnberg bestätigt Restrukturierungsplan

EQS-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Delisting

21.06.2023 / 13:48 CET/CEST

Leoni AG: Restrukturierungsgericht Nürnberg bestätigt Restrukturierungsplan Nürnberg, 21. Juni 2023 – Die Leoni AG, Nürnberg (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888), teilt mit, dass heute das Restrukturierungsgericht Nürnberg den Restrukturierungsplan bestätigt hat. Die Planbestätigung erfolgte, nachdem der Restrukturierungsplan auf dem Erörterungs- und Abstimmungstermin am 31. Mai 2023 mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen wurde. Wie bereits erstmals am 29. März 2023 kommuniziert, sieht der Plan als Teil der finanziellen Sanierung unter anderem eine Herabsetzung des Grundkapitals der Leoni AG auf null Euro vor. Dies führt zu einem Ausscheiden der bisherigen Aktionäre und einem Delisting der Leoni-Aktie. Mit der Umsetzung der weiteren Kapitalmaßnahmen des Restrukturierungsplans wird die Leoni AG neue Liquidität aus einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss in Höhe von 150 Mio. Euro erhalten und von Finanzverbindlichkeiten in Höhe eines Gesamtbetrages von 708 Mio. Euro entlastet. Die Umsetzung des Plans soll direkt nach dessen Rechtskraft sowie dem Erhalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe und dem Entfall weiterer üblicher Vorbehalte erfolgen.

Ansprechpartner Rolf Becker

Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 911 2023-134

E-Mail: rolf.becker@leoni.com



