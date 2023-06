SMA SOLAR - Kommt jetzt erneuerbare Energie in den Aktienkurs?

SMA Solar Technology AG - WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kurs: 85,500 € (XETRA)

Im Februar 2022 startete die massive Kaufwelle, die die Aktie von SMA Solar zuletzt über das Allzeithoch bei 106,70 EUR und an das Kursziel bei 110,50 EUR ansteigen ließ. Dass der Anstieg auf diesem Niveau endete, zeigt, dass die Aktie sich jetzt in einer übergeordneten Korrektur befindet. Im Verlauf der Gegenbewegung ist die Aktie wie erwartet unter das Zwischentief bei 96,65 EUR eingebrochen und hat damit seine Korrektur beschleunigt. Allerdings wurde Anfang des Monats schon kurz nach dem Bruch der Kreuzunterstützung bei 84,70 EUR bei 82,00 EUR ein temporäres Tief gebildet, das den Abverkauf bislang einbremst. An diese Unterstützung setzte die Aktie nach einer Zwischenerholung aktuell wieder zurück und könnte dort einen bullischen Doppelboden ausbilden.

Bei 81,90 EUR verteidigen die Bullen den Aufwärtstrend

Damit wurde die Korrekturphase bislang an einem wichtigen Kursziel, der 200 %-Extension der ersten Verkaufswelle von Mitte Mai bei 81,90 EUR, gestoppt. Sollte es den Bullen jetzt gelingen, die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 87,00 EUR zurückzuerobern, könnte die Bodenbildung Gestalt annehmen und eine Erholung in Richtung 96,65 EUR starten.

Gelingt später auch der Anstieg über den Startpunkt der zweiten Verkaufswelle bei 102,20 EUR, dürfte das Allzeithoch erneut attackiert werden und bei einem Bruch von 111,40 EUR bereits ein Anstieg bis 118,00 - 120,00 EUR erfolgen.

Sollte die Bodenbildung oberhalb von 81,90 EUR dagegen mit einem Bruch dieser Zielmarke scheitern, käme es zu Verlusten an das nächsttiefere Kursziel bei 72,78 EUR. Darunter müsste man sich bereits auf einen Test des Märztiefs bei 68,25 EUR einstellen.

SMA Solar Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)