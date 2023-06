Tagesausblick für 22.06.: DAX legt Rückwärtsgang ein. Adidas zieht weiter an.

Widerstandsmarken: 16.080/16.100/16.125/16.180/16.240 Punkte Unterstützungsmarken: 15.910/15.945/16.000/16.030 Punkte

Der DAX® startete wenig verändert in den Handel und klopfte mehrfach an die Marke von 16.150 Punkten. Am Nachmittag übernahmen die Bären jedoch das Zepter und drückten den Leitindex in den Bereich von 16.000 Punkten. Dieses Level konnte er Index zunächst verteidigen. Der kurzfristige Trend ist allerdings abwärtsgerichtet. Sinkt der Index unter die 50%-Retracementlinie bei 16.030 Punkte oder gar unter 16.000 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.945 Punkte. Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung oder eine Erholung über 16.125 Punkte.