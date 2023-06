Bahn sieht sich für Transport von Wasserstoff gerüstet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn sieht sich für den Transport großer Mengen Wasserstoffs gerüstet. Die Frachttochter DB Cargo könne 20 Prozent des prognostizierten Wasserstoffbedarfs 2030 auf der Schiene transportieren, sagte Bahn-Güterverkehrsmanagerin Sigrid Nikutta am Donnerstag. Hintergrund sei ein sicheres und einfaches Logistikverfahren in bewährten Kesselwagen-Systemen. Nikutta sprach von einem wichtigen Zwischenschritt, weil der Ausbau des Pipeline-Netzwerks erst in den kommenden Jahrzehnten erwartet werde.

Wasserstoff soll eine wichtige Rolle bei der Umstellung der Produktion hin zur Klimaneutralität spielen. Es gebe derzeit viele neue Initiativen, wie mit erneuerbarer Energie hergestellter Wasserstoff auf dem Seeweg nach Deutschland komme, sagte Nikutta. DB Cargo habe eine Lösung entwickelt, mit der der Wasserstoff einfach und effizient von den Häfen zu den Verbrauchern im Hinterland gebracht werden könne, vor allem zu Industriekunden./hoe/DP/jha