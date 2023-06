EBAY - Aufwärtstrend im Blick

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 44,100 $ (Nasdaq)

Die eBay-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 35,92 USD Oktober 2022 in einer Aufwärtsbewegung. Schon am 02. Februar 2023 erreichte der Wert das aktuelle Rallyhoch bei 52,23 USD.

Anschließend fiel er deutlich auf 40,13 USD zurück. Die anschließenden beiden Rallyversuche scheiterten am Widerstandsbereich um das Abwärtsgap vom 23. Februar zwischen 48,33 USD und 46,67 USD bzw. am Widerstand bei 47,07 USD. Der letzte Test dieses Bereichs stammt vom 09. Juni. Seitdem gibt der Aktienkurs wieder nach und nähert sich dem Aufwärtstrend seit Oktober an. Dieser verläuft heute in der engen Variante (siehe Chart) bei 43,15 USD.

Rebound möglich

Die eBay-Aktie könnte sich im Bereich des Aufwärtstrends seit Oktober erneut fangen und zum wiederholten Mal zu einer Aufwärtsbewegung bis 46,67-48,33 USD ansetzen. Ein größeres Kaufsignal in Richtung 52,23 USD und später 55,91 USD ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über diese Widerstandszone.

Sollte die Aktie allerdings unter den Aufwärtstrend abfallen, dann würden weitere Abgaben gen 36,18 - 35,92 USD drohen.

Fazit: Die eBay-Aktie nähert sich einer Schaltstelle, an der sich die Bewegungsrichtung für mehrere Tage entscheiden könnte.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)