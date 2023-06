EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Update der Öl- & Gas-Aktivitäten

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Update der Öl- & Gas-Aktivitäten



Neue Bohrungen in Wyoming/Alle Aktivitäten im Plan



Mannheim. Die Öl- und Gasproduktion des Deutsche Rohstoff-Konzerns entwickelt sich weiter planmäßig. Die aktuellen Entwicklungsprojekte Lost Springs und Huckleberry haben die Produktion aufgenommen. Die bestehende Produktion verläuft im Rahmen der Erwartungen. Im bisherigen Verlauf des 2. Quartals wurden zahlreiche für die Prognose 2023 und 2024 wesentliche Bohrungen fertiggestellt. Dazu zählen insbesondere der Huckleberry Bohrplatz von Salt Creek Oil & Gas in Kooperation mit Oxy sowie der von der Tochter 1876 Resources (vormals Cub Creek Energy) abgeteufte Lost Springs Bohrplatz.



Der Huckleberry Bohrplatz konnte im Laufe des Mai etwas früher als ursprünglich geplant mit der Förderung („Flow-Back“) beginnen und wird in den kommenden Monaten seine Peak-Produktion verzeichnen. Salt Creek investierte seit Mitte 2022 in die insgesamt 10 Bohrungen rund 60 Mio. USD. Der Huckleberry Bohrplatz wird wesentliche Volumen zur Produktion des Konzerns im 2. Halbjahr beisteuern.



Auch der erste von 1876 Resources auf den eigenen, mehrheitlich gehaltenen Flächen in Wyoming abgeteufte Lost Springs Bohrplatz hat diese Woche mit dem Flow-Back begonnen. Die Bohrarbeiten und Fertigstellung verliefen ohne operative Probleme und konnten etwas früher als geplant abgeschlossen werden.



1876 Resources hat zusätzlich einen Vertrag für ein Bohrgerät über weitere 6 Bohrungen abgeschlossen. Im Rahmen der Prognose geht 1876 Resources neben den 3 neu produzierenden Bohrungen vom Lost Springs Bohrplatz von insgesamt 8 weiteren Bohrungen in der zweiten Jahreshälfte 2023 und der ersten Jahreshälfte 2024 aus. Die ersten 6 dieser 8 Bohrungen können mit dem jetzt gesicherten Bohrgerät im Laufe des Juli auf den Flächen von 1876 Resources beginnen und werden von zwei Bohrplätzen abgeteuft. Die verbleibenden beiden Bohrungen sind für 2024 geplant.



Auch die Produktion aus den bestehenden Bohrungen in den US-Tochterunternehmen läuft weiterhin planmäßig, teilweise über den Erwartungen. Die Inbetriebnahme von Huckleberry und Lost Springs sollten zu einem starken 3. und 4. Quartal 2023 führen.



Jan-Philipp Weitz kommentierte: „Wir freuen uns berichten zu können, dass alle Entwicklungsprojekte im Konzern wie geplant verlaufen und wir in der Lage sind, unsere prognostizierten Inbetriebnahmen einzuhalten. Mit dem Lost Springs Bohrplatz haben wir nun auch unser erstes „Multi-Well Pad“ in Wyoming erfolgreich entwickelt und sind gespannt auf die Ergebnisse der Produktion in den kommenden Monaten. Die Entwicklung in allen Konzernunternehmen zeigt, dass wir in der Lage sind, eine kontinuierliche Entwicklung effizient umzusetzen.“





Mannheim, 22. Juni 2023





