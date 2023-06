EQS-News: Nagarros Hauptversammlung vom 21. Juni 2023 verabschiedet alle Beschlüsse und nimmt Christian Bacherl und Vishal Gaur in den Aufsichtsrat auf

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Nagarros Hauptversammlung vom 21. Juni 2023 verabschiedet alle Beschlüsse und nimmt Christian Bacherl und Vishal Gaur in den Aufsichtsrat auf



22. Juni 2023 - Nagarro, ein weltweit führender Anbieter für Digital Engineering, hat am 21. Juni 2023 seine ordentliche Jahreshauptversammlung in München abgehalten. Die Aktionäre stimmten mit großer Mehrheit für alle Beschlussfassungen, darunter die Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder, die Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder und die Möglichkeit, künftige Hauptversammlungen virtuell abzuhalten. Christian Bacherl wurde von den Aktionären in den Aufsichtsrat gewählt. Ursprünglich war er nach dem Rücktritt von Detlef Dinsel vom Amtsgericht München auf Antrag des Unternehmens bestellt worden. Christian Bacherl ist ein ehemaliger Banker, der jetzt als Unternehmer tätig ist und über Kapitalmarktexpertise und umfangreiche Kenntnisse der Finanzmärkte verfügt. Vishal Gaur wurde als neues Mitglied in den Aufsichtsrat berufen, wodurch das Gremium von drei auf vier Personen erweitert wurde. Vishal Gaur ist Professor für Technologie-, Betriebs- und Informationsmanagement und der neue Dekan der Johnson School of Business der Cornell University, die kürzlich von der Financial Times zu den 10 besten der Welt gekürt wurde. Vishal Gaur bringt akademisches und wirtschaftliches Fachwissen mit und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Beratung von globalen IT- und Technologieunternehmen. „Ich hatte in den vergangenen Jahren das Vergnügen, mit Manas Human und dem Senior Management von Nagarro zusammenzuarbeiten. Die vielen Dinge, die ich dabei gesehen habe, haben mich beeindruckt: die Exzellenz der Kolleginnen und Kollegen, die nicht-hierarchische, innovationsgetriebene Kultur des Unternehmens und der strategische Vorstoß in neue Software-Services in den Bereichen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Transformation. Ohne jeden Zweifel ist Nagarro ein schnell wachsendes globales Unternehmen mit einer zukunftsorientierten Vision. Als Aufsichtsratsmitglied von Nagarro freue ich mich sehr darauf, zu diesen Stärken beizutragen“, sagte Vishal Gaur.

Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt mehr als 19.000 Mitarbeitende und ist in 34 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com. FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

