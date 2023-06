Infineon: Marktsegment verspricht weiteres Wachstum!

Infineon profitiert von der starken Halbleiternachfrage aus dem Industrie- und Automobilgeschäft. Demnach soll der Umsatz in diesem Geschäftsjahr, das bei Infineon bereits Ende September endet, nunmehr um 14 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro wachsen und damit um rund 700 Millionen Euro höher ausfallen als bisher prognostiziert. Nach einem Rekordnettogewinn von 2,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021/22 dürften nach Schätzung der Analysten knapp drei Milliarden Euro in diesem Jahr folgen. Das wäre ein neuerlicher Rekordgewinn. Nachdem die Profitabilität steigt, wird für das laufende Jahr eine Nettoumsatzrendite von 20 Prozent erwartet. Investoren waren davon ausgegangen, dass der Halbleiterboom bald enden könnte und haben den Kurs von Ende November 2021 bis Mitte Juli 2022 ins Minus gedrückt. Bei CPUs und Speicherchips gab es den Einbruch, jene Marktsegmente, die Infineon bedient, sind aber stark gewachsen.

Zum Chart

Die Infineon-Aktie hat seit 30. September 2022 gut 66 Prozent zugelegt und ist damit einer der Top-Performer im DAX. Der Anteilsschein wird mit einem erwarteten KGV 2022/23 von 16 bewertet und erscheint billiger als Halbleiterkonzerne wie NVIDIA oder AMD. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Infineon nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 52 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernsupports von 20,68 Euro am 5. Juli 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 4. Oktober 2022 signifikant gebrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Dabei wurde der Kernwiderstand bei 32,54 Euro überwunden und weiterer Boden gutgemacht. Seit 6. Februar 2023 hat das Aufwärts-Momentum etwas nachgelassen. Dennoch wurde am 14. Juni 2023 ein partielles Hoch markiert. Das All Time High bei 43,85 Euro vom 19. November 2021 erscheint in Reichweite, auch wenn die aktuelle Zinspolitik in Europa und den USA die Wirtschaft einbremst.