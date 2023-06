ENCAVIS - Wieder am seidenen Faden

ENCAVIS AG - WKN: 609500 - ISIN: DE0006095003 - Kurs: 15,070 € (XETRA)

Seit einem Hoch aus dem August letzten Jahres bei 24,78 EUR befindet sich die Aktie von Encavis in einem Abwärtstrend, der in den letzten Monaten die Züge eines breiten Trendkanals angenommen hatte. Von dessen Unterseite bei 14,07 EUR war der Wert zwar Ende März in einer Erholung bis an den Widerstand bei 17,00 EUR geklettert, musste aber in den letzten Wochen dem gestiegenen Verkaufsdruck Tribut zollen.

Aktuell nähert sich der Kurs wieder dem Support bei 14,85 EUR, dessen Bruch unmittelbar bevorsteht und zu weiteren Abgaben bis 14,50 und 14,07 EUR führen dürfte. Am Jahrestief könnte eine kurze Erholung folgen. Sollte die Marke aber ebenfalls unterschritten werden, stünde ein Abverkauf bis 13,42 EUR an. Erhöht die Verkäuferseite dort den Abwärtsdruck weiter, könnte sogar ein Kursrutsch an das Tief vom Februar 2022 bei 11,82 EUR folgen.

Aus dem Abwärtstrend könnte sich die Aktie derzeit entweder mit einer massiven Erholung bei 14,50 EUR oder einem Anstieg über den Widerstand bei 16,26 EUR befreien.

ENCAVIS AG

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)