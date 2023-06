EQS-News: Vortex Energy veröffentlicht ein geologisches 3D-Modell der Robinsons River-Salzstockliegenschaft

EQS-News: Vortex Energy Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Vortex Energy veröffentlicht ein geologisches 3D-Modell der Robinsons River-Salzstockliegenschaft

Sowohl die östliche als auch die westliche Salzstruktur könnten über Salzkavernen mit einem Speichervolumen von mehr als 2 Mio. m³ pro Kaverne verfügen

23. Juni 2023

Vancouver, British Columbia — Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FRA: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Fertigstellung des geologischen 3D-Modells für das Salzprojekt Robinsons River („das Projekt“) zu verkünden. Die Arbeit wurde durch den Vertragspartner des Unternehmens, das Beratungsunternehmen RESPEC Consulting Inc. („RESPEC“), das im Bereich geologischer, geophysikalischer und technischer Arbeiten weltweit führend ist und über direkte Erfahrung mit unterirdischen Kavernen zur Wasserstoffspeicherung verfügt, vorgenommen.

Auf der Grundlage seiner Auslegung der Bodenschwere- und seismischen Daten in Bezug auf das Projekt hat RESPEC ein geologisches 3D-Modell erstellt, um die Ausdehnung und Dicke der Salzstrukturen darzustellen. Ausgehend von diesem geologischen 3D-Modell liegt sowohl bei der östlichen als auch bei der westlichen Salzstruktur das Potenzial für Salzkavernen mit einem Speichervolumen von mehr als 2 Millionen m³ pro Kaverne vor[1].

Das Unternehmen merkt an, dass RESPEC derzeit an einer Einschätzung der Gesamtzahl an Kavernen in diesen Salzstrukturen, bei denen eine Solung durchgeführt werden kann, und der potenziellen Gesamtspeicherkapazität des Kavernenfelds arbeitet.

Höhepunkte

Es werden seismische und Bodenschweredaten für die Interpretation der Geologie des Salzgesteins beim Projekt eingesetzt.

Die Daten bestätigen das Vorliegen von zwei großen Salzstrukturen mit einer maximalen Mächtigkeit von mindestens 1.800 Metern.

Die geschätzte Mächtigkeit dieser Salzstrukturen ist mit derjenigen des weltweit größten im Bau befindlichen Wasserstoffprojekts, dem Aces Delta in Utah, vergleichbar.

Die östliche Salzstruktur erstreckt sich über ein Gebiet von ungefähr 7.000 x 3.400 m, während sich die westliche Salzstruktur über ein Gebiet von ungefähr 7.100 x 3.600 Metern erstreckt.

Beide Salzstrukturen weisen das Potenzial auf, über Salzkavernen mit einem Speichervolumen von mehr als 2 Millionen m³ pro Kaverne zu verfügen.[2]

Vortex plant die Durchführung von Kernbohrungen in jede dieser Salzstrukturen und von Labortests zur (1) Feststellung der Variationen in der Stratigraphie im potenziellen Kavernenintervall und (2) zur Bestätigung der Salzqualität. Es wird davon ausgegangen, dass die aus den Kernbohrungs- und Labortestprogrammen gewonnenen Daten wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich der Planung und des Entwurfs des unterirdischen Kavernenfelds liefern werden.

Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex, bemerkte dazu: „Mit den Ergebnissen der 3D-Kartierung von RESPEC sind wir sehr zufrieden. RESPEC verfügt über die einzigartige Fähigkeit, Erfahrungen aus erstklassigen Projekten, einschließlich derer, die an der US-Golfküste entwickelt werden, wo sich hunderte von Speicherkavernen befinden, einzubringen und sie auf das Projekt anzuwenden. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser 3D-Kartierung glauben wir, dass Vortext gut aufgestellt ist, um eine Führungsposition bei der Wasserstoffspeicherung in Kanada einzunehmen.”

Abbildung 1 - Lagekarte





Abbildung 2 – Isopachenkarte der Salzstrukturen





Abbildung 3 – 3D-Isopachenkarte der östlichen und westlichen Salzstrukturen

Abbildung 4 – Umfang der östlichen und westlichen Salzstrukturen

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Tabetha Stirrett, P.Geo, die als Beraterin für das Salzprojekt Robinsons River fungiert, im Einklang mit den in NI 43-101 festgelegten Bestimmungen geprüft und freigegeben..Frau Stirrett ist zurzeit als qualifizierte Geologin (10699) in Saskatchewan eingetragen und wartet derzeit auf ihre Registrierung beim Verband der qualifizierten Ingenieure und Geowissenschaftler für Neufundland und Labrador (PEGNL). Durch ihre umfassende Erfahrung bei der weltweiten Bewertung von Salz- und Kaliprojekten hinsichtlich ihrer für Salzlösung, Kavernen und Solung relevanten Eigenschaften ist sie eine Spezialistin für die Explorationsplanung. Ihr besonderes Fachgebiet liegt in der Bewertung der Machbarkeit der Entwicklung von Salzgesteinprojekten.

Über RESPEC

RESPEC ist weltweit in verschiedenen Technologien führend und kann auf ein umfassendes Spektrum an Know-how, Produkten und Dienstleistungen zurückgreifen, um erstklassige Lösungen für Geschäftsaktivitäten, Bergbau, Energie, Wasser, Rohstoffe, Städtebau, Infrastruktur und Unternehmensdienste anzubieten. Die Fachleute von RESPEC für unterirdische Strukturen haben mehr als 1.000 Kavernen in fast jeder größeren Region für Kavernenspeicherung weltweit bewertet. Mit über 50 Jahren Erfahrung bei der Untersuchung des Untergrunds hat RESPEC eine Spezialsoftware und spezielle Labortestmethoden für Gesteinsproben entwickelt. Diese haben sich als von unschätzbarem Wert beim Entwurf von Speicherkavernen sowohl für Solungs- als auch für konventionelle Bergbauaktivitäten erwiesen. Das RESPEC-Team ist auch am ACES Delta-Projekt in Utah beteiligt, das sich derzeit in der Aufbauphase befindet und die weltweit größte Initiative in Zusammenhang mit grünem Wasserstoff darstellt.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt derzeit sein Salzprojekt Robinson River, das sich etwa 35 km Luftlinie südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador befindet und sich über 17.000 Hektar erstreckt, weiter. Durch die Nutzung des Salzprojekts Robinson River untersucht das Unternehmen auch die Entwicklung von Technologien zur effizienten Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen. Vortex ist auch im Besitz des Fire Eye Project, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Im Namen des Vorstands

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Presseerklärung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Die Verwendung eines der folgenden Wörter wie „könnte, „beabsichtigt, „glaubt”, „wird”, „plant”, „schätzt” und vergleichbarer Ausdrücke und Erklärungen in Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, dienen zur Identifizierung von zukunftsgerichteten Aussagen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen bzw. Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Resultats und des zeitlichen Ablaufs solcher künftigen Ereignisse. Die vorliegende Presseerklärung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf die Fähigkeit der Salzstrukturen beim Projekt beziehen, Salzkavernen zu beherbergen, sowie die Dicke und Größe dieser Strukturen; den geschätzten Umfang der Salzkavernen, die beim Projekt entwickelt werden können; die Pläne von Vortex, Kernbohrungen in jeder der beim Projekt identifizierten beiden Salzstrukturen vorzunehmen und die zugehörigen Labortests durchzuführen und die erwarteten Ergebnisse dieser Explorationsprogramme; und die Fähigkeit von Vortex, zum führenden Unternehmen bei der Speicherung von Wasserstoff in Kanada zu werden.

Üblicherweise werden verschiedene Annahmen und Faktoren beim Ziehen von Schlussfolgerungen oder bei der Erstellung von Prognosen oder Vorhersagen in zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich der zukunftsgerichteten Aussagen dieser Presseerklärung, zugrunde gelegt, nämlich die Annahme: dass auf der Grundlage der geologischen Gegebenheiten des Projekts Salzkavernen beim Projekt entwickelt werden können; dass die Salzstrukturen dem geologischen 3D-Modell entsprechen; dass das Unternehmen seine geplanten Explorationsaktivitäten in der derzeit angegebenen Weise und gemäß der angegebenen Zeitplanung fortsetzen wird; dass es dem Unternehmen erlaubt wird, die künftigen geplanten Expolorationsaktivitäten durchzuführen; dass die beim Projekt durchgeführten künftigen Expolorationsaktivitäten erfolgreich sein werden und weiterhin den Schluss zulassen, dass Salzkavernen beim Projekt entwickelt werden können; dass die mit anderen Salzprojekten vergleichbaren geologischen Eigenschaften des Projekts ein Anzeichen dafür darstellen, dass die Geologie beim Projekt mit diesen Liegenschaften hinsichtlich der Entwicklung von Salzkavernen vergleichbar ist; und dass das Unternehmen weiterhin Solungen bei den Salzstrukturen beim Projekt fortsetzen und Salzkavernen beim Projekt entwickeln wird.

Obwohl zukunftsgerichtete Aussagen auf angemessenen Annahmen der Geschäftsleitung des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig herausstellen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren beinhalten das Risiko, dass die künftige Exploration beim Projekt nicht in der derzeit geplanten Weise bzw. überhaupt nicht durchgeführt wird; bei der Exploration und Entwicklung von Bergbauprojekten bestehende inhärente Risiken, einschließlich der Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, Änderungen bei den Projektparametern oder Verzögerungen infolge von Planänderungen, inhärente Unwägbarkeiten beim Bergbau und das Risiko, dass die Ergebnisse der Exploration nicht der tatsächlichen geologischen Beschaffenheit oder Mineralisierung eines Projekts entsprechen; dass die Mineralexploration eventuell nicht erfolgreich ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich dessen, dass das Unternehmen das Vorliegen von durch Solung bearbeitbaren Salzstrukturen beim Projekt nicht bestätigen kann, und selbst falls solche Salzstrukturen bestätigt werden, dass das Unternehmen Salzkavernen beim Projekt nicht erfolgreich entwickeln wird. Die in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum derselben vorgenommen, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die obigen Erklärungen gelten ausdrücklich für alle in dieser Erklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft, genehmigt noch zurückgewiesen.‎

[1] Bohrungen der Phase 1 sind noch fertigzustellen, um die Ergebnisse des geologischen 3D-Modells zu bestätigen.

[2] Bohrungen der Phase 1 sind noch fertigzustellen, um die Ergebnisse des geologischen 3D-Modells zu bestätigen.