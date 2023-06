EQS-News: Zweite Akquisition im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme von Efacec vom portugiesischen Staat

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Zweite Akquisition im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme von Efacec vom portugiesischen Staat Dritte Akquisition von Mutares Iberia und zweite Plattforminvestition in der Region zur Stärkung des Segments Engineering & Technology

Anbieter von Energie-, Technik- und Mobilitätslösungen München, 23. Juni 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Efacec vom portugiesischen Staat (Participações Públicas (SGPS), S.A.) im Rahmen des Ende 2022 eingeleiteten Reprivatisierungsprozesses unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet. Efacec ist das führende portugiesische Unternehmen, das sich auf die Herstellung und Lieferung von kritischen Geräten und Lösungen in den Bereichen Energie, Technik und Mobilität spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Matosinhos mit Fertigungsanlagen in Maia (Porto/Portual) verfügt über eine ausgeprägte Expertise im Bereich der Energiewende und beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter. Mit seiner globalen Präsenz liefert Efacec innovative Technologien und hochwertige Produkte in den Bereichen Energieanlagen, Ingenieurdienstleistungen und Infrastruktur für Elektromobilität. Aufgrund der starken F&E-Kapazitäten steht Efacec an der Spitze des technologischen Fortschritts und ist ein renommiertes Unternehmen, das in der Lage ist, positive Veränderungen in kritischen Infrastrukturen im Rahmen der Energiewende und der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Efacec ist eine ideale Ergänzung für das Mutares Portfolio und wird von einer starken Plattform profitieren, durch die wertsteigernde Verbesserungen erzielt werden. Dadurch wird das Unternehmen seine führende Marktposition zurückgewinnen und den Wachstumskurs wieder fortsetzen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, unsere zweite Akquisition im Jahr 2023 ankündigen zu können. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer operativen Expertise und den aktuellen Trends im Energiesektor das Potenzial des Unternehmens weiter ausbauen und es wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad bringen können.“



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

