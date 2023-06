IRW-News: NuGen Medical Devices Inc.: NuGen Medical Devices erhält Zahlung für erste Großbestellung und wird 500 InsuJets nach Mexiko liefern

IRW-PRESS: NuGen Medical Devices Inc.: NuGen Medical Devices erhält Zahlung für erste Großbestellung und wird 500 InsuJets nach Mexiko liefern

National Health System (NHS) des Vereinigten Königreichs führt InsuJet in seiner Online-Tarifliste auf.

Toronto, Ontario - 23. Juni 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das Unternehmen oder NuGen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bezahlung für die erste Lieferung von InsuJet, unserem kanülenlosen Insulininjektionssystem an seinen mexikanischen Auftragnehmer Science-Link Trading SAPI de CV, erhalten hat. 500 InsuJet-Geräte werden nach Mexiko geliefert. Diese Lieferung stellt für das Unternehmen die ersten Einnahmen aus einer Großbestellung von InsuJet dar.

NuGen gibt außerdem bekannt, dass das britische National Health System (NHS) InsuJet nun als Medizinprodukt auf seiner Website führt und es somit allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung stellt. https://www.nhsbsa.nhs.uk/pharmacies-gp-practices-and-appliance-contractors/drug-tariff.

Wir verzeichnen aus verschiedenen Ländern weltweit ein steigendes Interesse an InsuJet, so Richard Buzbuzian, CEO von NuGen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit InsuJet einen sehr positiven Einfluss auf das Leben aller Typ-1-Diabetiker nehmen werden. Wir können daher erwarten, dass wir zeitnah weitere Kunden melden werden.

Ernennung von Chris Irwin zum Direktor

NuGen freut sich, die Wahl von Chris Irwin zum Direktor des Unternehmens im Anschluss an die Jahreshaupt- und Sonderversammlung bekanntzugeben.

Irwin besitzt einen Abschluss von der Bishops University (B.A., 1990), der University of New Brunswick (Bachelor of Laws, 1994) und der Osgoode Hall Law School (Master of Laws, 2009). Herr Irwin wurde 1996 in Ontario als Anwalt zugelassen (Bar of Ontario). Er vertritt mehrere Aktiengesellschaften und ist leitender Angestellter und/oder Direktor bzw. war Mitglied des Prüfungsausschusses bei einigen Unternehmen.

Ferner meldet das Unternehmen, dass Michael Wright bei der Jahreshaupt- und Sonderversammlung zur Wiederwahl zum Direktor nicht zur Verfügung stand. Das Unternehmen dankt Herrn Wright für seinen Beitrag zum Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Über NuGen Medical Devices

NuGen ist ein spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das seine kanülenlosen InsuJet-Injektionssysteme der nächsten Generation vermarktet und verkauft, die darauf ausgelegt sind, das Leben von Millionen Diabetikern zu verbessern. InsuJet ist in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Websites: www.insujet.com und www.nugenmd.com

Instagram: @NuGenMD

Twitter: @NuGenMD

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nugenmd/

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tony Di Benedetto

Executive Chairman

(416) 791-9399

tony@nugenmd.com

Richard Buzbuzian

President & CEO

(647) 501-3290

richard@nugenmd.com

Um ein Medieninterview mit NuGen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an:

Nelson Hudes

Hudes Communications International

(905) 660-9155

nelson@hudescommunications.com

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, Budget, eingeplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71092

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71092&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67054F1009

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.