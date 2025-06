Original-Research: Sernova Biotherapeutics Inc (von First Berlin Equity Resea...

^ Original-Research: Sernova Biotherapeutics Inc - from First Berlin Equity Research GmbH 02.06.2025 / 13:39 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Sernova Biotherapeutics Inc Company Name: Sernova Biotherapeutics Inc ISIN: CA81732W1041 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 02.06.2025 Target price: CAD 1.60 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Sernova Biotherapeutics Inc. (ISIN: CA81732W1041). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from CAD 1.90 to CAD 1.60. Abstract: Sernova Biotherapeutics has released positive interim results from its ongoing phase 1/2 trial of the Cell Pouch Bio-hybrid Organ in patients with type 1 diabetes (T1D). The data from 12 patients across Cohorts A and B reconfirm the results seen so far, including successful islet engraftment, insulin production (as evidenced by C-peptide levels), and a notable proportion of patients (8 of 12) achieving insulin independence. Importantly, new patient-reported outcomes indicate significant quality of life improvements, which is of great relevance in this debilitating disease. There is no new information on the additional Cohort B patients using the larger 10-channel Cell Pouch who were to have been recruited a few months ago and will be examined for the potential elimination of top-up via the portal vein. The company reaffirmed plans to initiate the Cohort C trial in H2 2025, provided funding is secured. Sernova also aims to begin clinical trials with Evotec's iPSC-derived islet-like clusters in 2026, aiming to enhance the consistency and scalability of islet cell therapy. In addition, Sernova announced the formation of a world-class clinical advisory board to support the clinical development of its Cell Pouch to deliver a functional cure for T1D. The involvement of leading experts from top-tier institutions boosts the credibility and development prospects of the T1D programme, potentially accelerating its path to approval and increasing awareness among potential partners and investors. Based on an updated SOTP valuation model, we arrive at a CAD1.60 price target (previously: CAD1.90). The reduction in our price target stems from higher than previously modelled financing-related dilution due to recent share price weakness. However, we see upside potential of >800% and reiterate our Buy rating. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Sernova Biotherapeutics Inc. (ISIN: CA81732W1041) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von CAD 1,90 auf CAD 1,60. Zusammenfassung: Sernova Biotherapeutics hat positive Zwischenergebnisse aus der laufenden Phase 1/2-Studie mit dem Cell Pouch Bio-Hybrid Organ bei Patienten mit Typ-1-Diabetes (T1D) veröffentlicht. Die Daten von 12 Patienten aus den Kohorten A und B bestätigen die bisherigen Ergebnisse, einschließlich der erfolgreichen Inseltransplantation, der Insulinproduktion (nachgewiesen durch den C-Peptid-Spiegel) und eines beachtlichen Anteils von Patienten (8 von 12), die Insulinunabhängigkeit erreichen. Wichtig ist, dass neue von den Patienten berichtete Ergebnisse auf eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität hinweisen, was bei dieser schwächenden Krankheit von großer Bedeutung ist. Es gibt keine neuen Informationen über die zusätzlichen Patienten der Kohorte B, die den größeren 10-Kanal Cell Pouch verwenden und die vor einigen Monaten rekrutiert werden sollten und auf die mögliche Eliminierung der Auffüllung über die Pfortader untersucht werden. Das Unternehmen bekräftigte seine Pläne, die Studie der Kohorte C im zweiten Halbjahr 2025 zu beginnen, sofern die Finanzierung gesichert ist. Sernova beabsichtigt außerdem, im Jahr 2026 klinische Studien mit Evotecs iPSC-abgeleiteten inselartigen Clustern zu beginnen, um die Konsistenz und Skalierbarkeit der Inselzelltherapie zu verbessern. Darüber hinaus gab Sernova die Gründung eines klinischen Beirats von Weltrang bekannt, der die klinische Entwicklung des Cell Pouch zur funktionellen Heilung von T1D unterstützen soll. Die Beteiligung führender Experten aus erstklassigen Institutionen erhöht die Glaubwürdigkeit und die Entwicklungsaussichten des T1D-Programms, was den Weg zur Zulassung beschleunigen und die Aufmerksamkeit potenzieller Partner und Investoren erhöhen könnte. Auf der Grundlage eines aktualisierten SOTP-Bewertungsmodells kommen wir zu einem Kursziel von CAD 1,60 (zuvor: CAD 1,90). Die Senkung unseres Kursziels ist auf die finanzierungsbedingte Verwässerung zurückzuführen, die aufgrund der jüngsten Aktienkursschwäche höher als bisher modelliert sein wird. Wir sehen jedoch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 800% und halten an unserer Kaufempfehlung fest. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. 