Kroger erhöht die Dividende das 17. Jahr in Folge

Der amerikanische Supermarktbetreiber Kroger Co. (ISIN: US5010441013, NYSE: KR) wird eine Quartalsdividende von 29 US-Cents an die Investoren ausschütten. Damit steigert das Unternehmen die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (26 US-Cents) um 12 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 1. September 2023 (Record date: 15. August 2023).

Der Konzern aus Cincinnati schüttet auf das Jahr hochgerechnet 1,16 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 46,07 US-Dollar (Stand: 22. Juni 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,52 Prozent. Im Jahr 2006 nahm Kroger seine Dividendenzahlung wieder auf (0,0325 US-Dollar im Quartal). Das Unternehmen erhöhte die Dividende nun das 17. Jahr in Folge

Kroger gehört mit Wal-Mart und Home Depot zu den größten Einzelhändlern der USA. Das Unternehmen betreibt insgesamt knapp 2.800 Supermärkte in 35 US-Bundesstaaten und beschäftigt rund 450.000 Menschen. Im ersten Quartal (20. Mai) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 45,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 44,6 Mrd. US-Dollar), wie am 15. Juni 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 962 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 664 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,34 Prozent im Plus (Stand: 22. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 32,78 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de