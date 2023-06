EQS-Adhoc: GBS Software AG: GBS Software AG beschließt Kapitalerhöhung um 10% gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau ihres Beteiligungsportfolios

EQS-Ad-hoc: GBS Software AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

GBS Software AG: GBS Software AG beschließt Kapitalerhöhung um 10% gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau ihres Beteiligungsportfolios



26.06.2023 / 16:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ad-hoc Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. GBS Software AG beschließt Kapitalerhöhung um 10% gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausbau ihres Beteiligungsportfolios Karlsruhe, 26.06.2023 – Der Vorstand der GBS Software AG (ISIN DE000A3MQR99 / WKN A3MQR9) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Ermächtigung gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft Gebrauch zu machen und unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 einen Teilbetrag des genehmigten Kapitals I 2020/2025 („Genehmigtes Kapital“) im Umfang von nominal EUR 100.000,00 (10% mit Bezugsrechtausschluss) auszuüben und das Grundkapital von derzeit EUR 1.000.000,00 durch die Ausgabe von 100.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie, um EUR 100.000,00 auf nominal EUR 1.100.000,00 zu erhöhen („Kapitalerhöhung“). Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung sind mit Gewinnbezugsberechtigung ab dem 01. Januar 2023 ausgestattet und werden zum Ausgabebetrag von EUR 2,50 je Aktie im rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 (250%) zur Zeichnung angeboten. Zur Zeichnung der 100.000 neuen Aktien wurde die VALORA Effekten Handel AG, Ettlingen, zugelassen. Der Mittelerlös aus dieser Kapitalerhöhung dient der Gesellschaft ganz allgemein zur Stärkung ihrer Eigenkapitalstruktur, insbesondere jedoch kurzfristig zur Finanzierung und dem weiteren Ausbaus ihres Beteiligungsgeschäftes. Die GBS Software AG hat vor diesem Hintergrund eine Beteiligung unterhalb der gesetzlichen Meldeschwellen erworben, beabsichtig jedoch diese Beteiligung weiter auszubauen. Zur Finanzierung dieses Wachstums im Beteiligungsbereich sind daher eine oder mehrere weitere Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von bis zu weiteren EUR 200.000,00 unter Wahrung des Bezugsrechts für alle Aktionäre geplant, wobei als Zielvorstellung eine steuerliche Organschaft zur Nutzung der erheblichen steuerlichen Verlustvorträge der Gesellschaft angestrebt wird. Impressum/ Kontakt GBS Software AG Am Storrenacker 1a 76139 Karlsruhe Tel. +49 721 - 90 99 04 90 www.gbs-ag.com - ir@gbs-ag.com



Ende der Insiderinformation

26.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com