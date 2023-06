Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 14,200 € (XETRA)

Auch am heutigen Montag wird die Siemens-Energy-Aktie extrem aktiv gehandelt, größtenteils auf der Verkäuferseite. Nach der Gewinnwarnung in der letzten Woche fiel der Kurs heute auf ein neues Tief zurück. Seit Mittag kann sich die Aktie jedoch etwas stabilisieren. Am grundlegenden Abwärtstrend ändert dies jedoch wenig. Die Frage ist, ob man die Aktie weiter verkaufen sollte oder ob sich hier für risikofreudige Trader bzw. Anleger bullische Chancen ergeben? Meine Meinung zur Aktie gibt es in diesem Video: Siemens Energy – Chance für verrückte oder clevere Trader?

Siemens Energy AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)