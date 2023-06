Alphabet: KI-Hype bringt Google unter Zugzwang!

Über ein Jahrzehnt hinweg belegte Google im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) die Spitzenposition. Auch wenn heute alle Welt von ChatGPT und OpenAI spricht, ohne die Entwicklungsvorarbeit von Google gäbe es weder das Sprachmodell noch das Start-up dahinter. Wie konnte OpenAI dem Suchkonzern zuvorkommen und nun perspektivisch dessen unfassbar lukratives Geschäftsmodell bedrohen? Wer will sich noch mit der Suchmaschine von Google abmühen, wenn man seine Fragen auch einem Chatbot stellen kann, der sie umgehend beantwortet? Solche Bedenken des Google-Managements treffen auf zwei interne KI-Truppen, die mehr Lust am Forschen als an kommerziellen Anwendungen hatten und obendrein wenig miteinander zu tun hatten. Damit sind Deepmind in London und Google Brain in der Firmenzentrale in Mountain View gemeint.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Alphabet ging im Wesentlichen seit September 2021 in eine Seitwärtsrange über. Ab Dezember 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 83,45 US-Dollar 3. November 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 101,95 US-Dollar und bildete gleichzeitig den Start einer Aufwärtssequenz, die als „choppy“ zu charakterisieren ist. Der Test des Kernwiderstands bei 105,41 US-Dollar intensivierte sich von Anfang April 2023 bis Anfang Mai 2025. Ab 9. Mai sprang der Kurs getragen von Kapitalzuflüssen in den KI-Sektor bis in die Widerstandszone mit der Unterstützung bei 120,39 US-Dollar und dem Widerstand bei 127,06 US-Dollar. Aktuell ist ein Abprallen der Kursentwicklung von dieser Zone zu beobachten. Denn der einstige Pionier in Sachen KI, Google, ist nun gezwungen, unter Erfolgsdruck dem Highflyer Open AI mit seinem Modell ChatGPT Paroli zu bieten. Gleichzeitig verliert die Cashcow Google Search an Terrain gegenüber der mit ChatGPT unterstützten Suchmaschine Bing von Microsoft.