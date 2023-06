DAX sucht Richtung, Cancom in der Spur, Meta Platforms übers Ziel? HelloFresh

Der DAX konnte den heutigen Handelstag im Plus eröffnen, das Niveau aber wieder nicht halten. Damit steht der Index zum Mittag erneut an der 15.800 und damit genau in der Mitte der Bandbreite, die wir im April schon über Wochen hinweg gesehen hatten.

Daniel Saurenz blickt heute zusätzlich auf die Volatilitäten und das Sentiment, was vor allem im Nasdaq nun wieder nachlässt und damit bei einigen Werten die Korrektur einleitet. Dagegen scheint Meta Plattforms "immun". Der Aufwärtstrend ist weiter intakt und die UBS hat das Kursziel massiv nach oben gesetzt. Ist dies gerechtfertigt und welche Rolle spielt die Datenbrille dabei?

Technisch innovativ ist auch Cancom. Hier kommt neben den Neuerungen in der Digitalisierung der Pflegebranche auch noch ein Aktienrückkaufprogramm hinzu, was die Aktie unterstützt. Daniel Saurenz spricht zudem von Insiderkäufen, welche im Chartbild auf eine Bodenbildung schließen lassen.

Dritter Wert ist HelloFresh. Vor einer Woche hatten wir eine mögliche Übernahme zum Thema gemacht, heute ist das Chartbild und dessen Stabilisierung als weiterer Punkt für die Begutachtung der Aktie herangezogen worden. Reichen diese Gründe bereits aus, um bei der Aktie neue Phantasien zu schaffen?

Unterhaltsam bleibt es bei Walt Disney, auch wenn politische Streitigkeiten in Florida das Unternehmen belasten. Was genau vorgefallen ist und welches Angebot an Jonny Depp unterbreitet wurde, möchten wir in diesem Interview genauer beleuchten.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den heutigen Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.