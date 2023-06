EQS-News: Das Übermorgen gestalten: Bericht zur USU World Future 2go 2023

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Das Übermorgen gestalten: Bericht zur USU World Future 2go 2023



27.06.2023 / 10:05 CET/CEST

Möglingen, 27. Juni 2023. Die Frankfurter Union Halle bildete für zwei intensive Tage vom 14.-15. Juni 2023 die Kommunikations- und Erlebnisplattform für über 300 Teilnehmer:innen. In Vorträgen, Diskussionsrunden, Workshops und im persönlichen Gespräch lieferte die USU World Future 2go den anwesenden Fach- und Führungskräften konkrete und kreative Lösungen für ihre individuellen Herausforderungen im Tagesgeschäft und darüber hinaus. Im Mittelpunkt der Diskussion standen dieses Mal „BEYOND IT-Faktoren“. Denn die Zukunft der IT liegt jenseits der Technik. Ob Cloud-Technologien oder Künstliche Intelligenz – IT-Wissen hat derzeit nur noch eine Halbwertszeit von zwei Jahren. Wirklicher Fortschritt entsteht in der Praxis vor allem durch ein Mehr an Kultur, Agilität oder Diversität. Damit beschäftigte sich auch die diesjährige Keynote „Human Relations statt Human Resources“ von Magdalena Rogl, Diversity & Inclusion Lead bei Microsoft Germany.

Agilität versus Effizienz In ihrem Eröffnungsvortrag der Konferenz betonten die beiden USU-Vorstände Bernhard Oberschmidt und Dr. Benjamin Strehl, dass neue Technologien wie KI oder Cloud Computing die zunehmenden Herausforderungen, z.B. beim Fachkräftemangel, bei der Bürokratisierung oder bei Kostensteigerungen wirksam meistern können. Entscheidend sei, diese Werkzeuge mit den realen Unternehmensanforderungen bzw. Use Cases zu verknüpfen - und hierfür braucht es Fachleute mit unterschiedlichen Perspektiven. Denn IT-Projekte sind Kulturprojekte – darum ging es auch in der anschließenden Panel-Diskussion mit Vertreter:innen von Verivox, EnBW, Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg sowie der KI-Expertin Mina Saidze. Erörtert wurde u.a., wie wichtig agile Organisationsformen, ein agiles Mindset oder andere „menschliche“ Maßnahmen sind, um Technik zu bändigen und Neues effizient und wertschöpfend umzusetzen. Customer Insights u.a. von Axel Springer, BayernLB und Pfälzische Pensionsanstalt Zum Auftakt der Kundenvorträge präsentierte USU das Spektrum ihrer Lösungen anhand von 10 kompakten Projektskizzen – von Bosch bis Volkswagen. Ausführlicher erläuterten im Anschluss Axel-Springer-Experten die Schlüsselrolle von Daten und Transparenz für eine optimale Software-Lizenzierung. Als Erfolgsfaktor erwiesen sich dabei der Austausch und die Vernetzung von Mensch & Daten im gesamten Lebenszyklus einer Softwarelizenz. Die BayernLB beschritt neue Wege und lagerte im Zuge ihrer Digital-Strategie die konzernweiten IT Services in die Cloud aus. Wie die Umsetzung des komplexen Projektes in der Praxis gelang, schilderte der Vortrag eines BayernLB-Managers. Dass der Transformationsprozess der Pfälzischen Pensionsanstalt (ppa) viel mehr umfasste als nur die Digitalisierung der Geschäftsprozesse, machte nicht zuletzt der Vortrag des ppa-Geschäftsbereichsleiters am Beispiel des neuen Serviceportals deutlich.



Deep Dive in den User Group Meetings Bereits am Vortag hatten die verschiedenen User Groups für die Bereiche Knowledge Management, IT & Enterprise Service Management, Software Asset Management, IT Monitoring sowie Digital Consulting ihre Meetings durchgeführt. Über die Roadmap der einzelnen Lösungen hinaus stand der fachliche Austausch im Fokus der Workshops und Best-Practice-Vorträge. „Nach einer Reihe von virtuellen USU World-Kundenveranstaltungen freue ich mich ganz besonders über viele persönliche Begegnungen in diesen zwei Tagen. Und natürlich über die sehr positive Resonanz der Teilnehmenden, die nicht nur die familiäre Atmosphäre und das Abend-Event, sondern besonders auch das hochwertige Programm und damit den fachlichen Nutzwert der Veranstaltung lobten", so Bernhard Oberschmidt, USU-Vorstandsvorsitzender. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar.



