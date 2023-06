EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP setzt auf intelligenten Chatbot in der Ansprache von Bewerber*innen

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP setzt auf intelligenten Chatbot in der Ansprache von Bewerber*innen

Pliezhausen, 27. Juni 2023. DATAGROUP setzt auf innovative Technologien in der Ansprache von Bewerber*innen: Ab sofort nutzt der IT-Dienstleister auf seiner Karriere-Website einen Chatbot, der Auskunft darüber gibt, weshalb DATAGROUP der passende Arbeitgeber ist. Der Chatbot AskIT wurde von KI-Expert*innen der DATAGROUP entwickelt und basiert auf ChatGPT, d.h. er verhält sich wie ein menschlicher Gesprächspartner. Das Programm steht Bewerber*innen online rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche zur Verfügung und kann Fragen bezüglich Bewerbung und Arbeiten bei DATAGROUP beantworten. „Der Bot soll keinesfalls den persönlichen Kontakt zwischen uns und unseren Bewerber*innen ersetzen. Wir sehen in ihm aber einen weiteren niederschwelligen Kontaktkanal für Jobsuchende, um mehr über unser Unternehmen zu erfahren“, erklärt Dr. Sabine Laukemann, Vorständin Personal, Organisation und Strategie. Das Unternehmen setzt bereits seit Jahren auf unterschiedliche und innovative Wege, um Bewerber*innen für sich zu interessieren und als Arbeitnehmer*innen zu gewinnen. Neben dem klassischen Bewerbungsweg über Stellenanzeigen, der weiterhin allen offen steht, hat der IT-Dienstleister u.a. ein browserbasiertes Rätselspiel entwickelt: Wer alle sieben kniffligen Level knackt, wird zu einem Kennenlernen eingeladen. „Wir denken anders, wir arbeiten anders und wir finden bessere Lösungen – auch dafür steht DATAGROUP seit Jahren. Der Chatbot wurde von unseren Kolleg*innen entwickelt und ist für uns ein Pilot und Experimentierfeld im Personalwesen. Wir sehen ihn als Test und freuen uns darauf, wenn ihn zahlreiche Bewerber*innen ausprobieren“, so Dr. Sabine Laukemann. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit.

